南投縣全面盤點改善公車候車亭　打造友善智慧乘車空間

▲南投縣政府將全面改善公車候車亭，圖為147線國姓鄉段的「水鹿故鄉」意象候車亭。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣長許淑華表示，縣內公車候車亭多已老舊，上任後就指示工務處委託顧問公司進行總清查，經評估後有58座較常使用與有改善急迫性者，將自籌經費先做改善，除硬體的設計修建，也會新增智慧化服務、乘車APP等軟體，更符合老幼的使用，打造友善安全的乘車環境，期望吸引更多人使用大眾運輸。

南投縣議會23日召開第20屆第1次定期會縣政總質詢，縣議員張婉慈關心行人天橋的安全性及公車候車亭的增設與改善，許淑華回應全縣共207座候車亭，將分成三期來做改善，預計3年內完成，除了第一期的58座候車亭外，目前中央有補助經費可申請，一座候車亭可補助25萬元，後續2至3期的施設改善工程會向中央爭取經費補助，

許淑華指出，縣內許多站牌甚至沒有施設遮雨防曬的候車空間，針對這些土地使用問題，也會一一協調土地所有人儘快解決，並會因地制宜設計成美輪美奐的候車亭，希望成為網美打卡景點，吸引更多人來搭公車，一舉兩得。

張婉慈也要求提升人行陸橋的安全性，許淑華也表示縣府將會做全縣的清查盤點，若確實需要改善的會籌措經費整理，或反映給權責管理單位來做改善，還給行人更好的行走環境。