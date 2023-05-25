下輩子做牛做馬！李鴻淵槍殺康健4人後悔了　抄90本佛經求逃死

記者黃資真／南投報導

南投康建生技公司2022年7月14日發生奪命槍案，殘忍兇手李鴻淵一審遭判處3個死刑，他自承因過去遭職場霸凌，甚至被誣告，8年後決定痛下殺手。日前判決書全文曝光，他表示「有種無形力量叫我去殺死他們」，強調犯案後他懊悔不已，至今抄了90本佛經要迴向給他們。

▲兇手李鴻淵血洗康建公司奪4命。（圖／ETtoday記者攝）

回顧此案，李鴻淵當天攜帶3把槍枝、百發子彈與5副手銬到康建，先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

判決書指出，李鴻淵於2012年入職康建，從事萃取跟濃縮相關工作，卻與洪姓女課長起衝突，遭調職至園藝課，李自認是課長跟賴彥妤刻意陷害，並唆使園藝課長劉慶杉刁難；2014年某日，洪女下班時突然遭不明人士持鐵棒狂毆，險些沒命，懷疑是李報復，但李因有不在場證明，最終判決無罪，但也種下日後復仇的種子。

李鴻淵警詢時表示，當時賴敏男、賴彥妤、張嘉琦及劉慶杉捏造事實、作偽證要害他家破人亡，所以很恨他們，「人家說君子報仇3年不晚，我是君子報仇9年不晚，加上我家庭最近不和，所以我比較衝動」，之後轉到高速公路工作不順利、身體不好、失業2年，都是那些人造成的，「所以我決定有機會一定要報仇」；但賴鋕卿是第一次見面，本來沒有要殺他的意思，是當時賴講話激怒他，又大聲呼救、試圖搶槍，一氣之下就開了槍。

李鴻淵又說，他也沒辦法解釋為何會突然起意想殺人，「當時像是被鬼牽去的感覺，我不會解釋，好像有一種力量牽著我去做的感覺，就是有一種無形力量叫我要去殺死他們」。

▲唯一存活的中槍者賴敏男，終生得面臨嚴重認知功能障礙、口語理解障礙等後遺症。（圖／民眾提供）



其中，李鴻淵在逃亡21小時後被逮，他向警方笑說「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，面對媒體時還高喊「大家好」、「我有深仇大恨！」絲毫無悔意，庭上則是一改過往嘻笑態度，數次道歉稱真的很後悔，「我本來有1個幸福美滿的家，我很可惡把他毀掉」。

李鴻淵稱，結束偵訊回到看守所時，才發現自己真的做錯事，「我殺他們，他們的子女、長輩要怎麼辦，我才想到我自己也一樣，相對我也是害到我自己的妻小」、「我要是可以多考慮10分鐘，就不會有這種事情發生」，到現在他也手抄了快90本的佛經，希望迴向給死者，「我下輩子、再下輩子、再下下輩子我做牛、做馬我會還給他們」，希望法官可以讓他繼續活下去，如果可以回到社會，一定會彌補自己造的孽、回饋社會。

一審法官認為，李指稱遭到職場霸凌、憤而殺人，卻未拿出具體事證證明，也無任何可以列入從輕量刑的因子，就槍殺賴彥妤、張嘉琦及劉慶杉3人部分判處3個死刑，槍殺賴鋕卿無期徒刑、槍殺賴敏男未遂處13年，2個非法持有非制式手槍罪，分別判處有期徒刑6年、8年，併科罰金15、25萬元，2個剝奪他人行動自由罪分處有期徒刑1年、7月，1個攜帶凶器竊盜罪處有期徒刑7月。合併應執行死刑，併科罰金35萬元，若易服勞役，以1千元折算1日，褫奪公權終身。