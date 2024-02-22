3女7男群交狂玩大風吹！備447個保險套嗨整夜　情侶淫媒下場曝

記者劉人豪／台南報導

張姓男子與范姓女友2023年在「X」（原twitter）發文預告將開集體群交趴，加上「3小時3300不限次數」，吸引多名男子花錢參與，2023年8月24日進行群交趴時遭警方逮捕，台南地方法院依共同犯圖利容留性交罪，判張男、范女各有期徒刑6個月、5個月，10名參加性愛趴的7男3女，案發時以社會秩序維護法各裁罰3000元。

▲3女7男進行大型性愛趴。（圖／記者林東良翻攝）

判決書指出，張男、范女2人，以手機通訊軟體LINE成立「麻辣香腸團購生活網」群組，並在手機通訊軟體「X」（原twitter）成立群組，隨後2人共同在群組內，發文「8/24台南(四)鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師、足療師、歡淫單男一起來體驗、大風吹…、8月24日單男等我們、多人3小時不限次數3300、飲料毛巾套套潤滑劑現場準備…」等內容，並私訊向洽詢網友說明性愛派對時間、地點及費用為3000元至3300元不等。

▲員警查獲多達447個保險套。（圖／記者林東良翻攝）

張男、范女與李、張、葉等3名女子聯繫，以不用支付參加費用，並可均分男性參加者所繳交的報名費，扣除租屋、用品等費用後之利潤為代價，邀約3女參加大風吹性愛派對，藉此媒介營利。

警方得知訊息後，於同日20時30分許，持搜索票前往群交趴地點搜索，當場查獲7男3女完成或正準備性交行為，並扣得保險套256個、保險指套191個、潤滑劑7瓶，現金4萬6300元等物。

▲2名主嫌遭判刑，另赤裸10人依違反社維法裁罰3000元。

法院審酌，張男、范女2人不思循正途營利，透過網際網路方式招攬男客後，媒介、容留成年女子與男客從事性交易，來獲取不法利益，敗壞社會善良風俗，念2人犯罪後均坦承犯行，具有悔意，態度尚可，依共同犯圖利容留性交罪，判張男、范女各有期徒刑6個月、5個月，可易科罰金，10名參加性愛趴的7男3女，案發時以社會秩序維護法各裁罰3000元。