2024年請假攻略曝！2國定假日請1休4　春節「請3爽放12天」

▲2024年請假攻略。點圖可放大。（圖／人事行政總處）

網搜小組／鄺郁庭報導

2024年「政府行政機關辦公日曆表」出爐！總放假日數為115日，3日以上連續假期（併同例假日）計4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。《ETtoday新聞雲》整理請假攻略，其中春節期間只要請3天，就能爽放12天！

人事總處表示，2023年因彈性調整放假，及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，因此有所修正。從表上可見，3日以上連續假期（併同例假日）剩下4個，分別為開國紀念日3天（2023/12/30-2024/1/1）、農曆春節假期7天（2/8-14）、兒童節及民族掃墓節4天（4/4-7）、端午節3天（6/8-10）。

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至於該怎麼請假？在連假當中，可以考慮春節前請2/5-7，這樣可以從2/3一路放到2/14，一共休12天；清明兒童節可以考慮請4/1-4/3，這樣可以從3/30放到4/7，共休9天。

非連假的部分，中秋節（9/17）以及雙十節（10/10）都可以請1放4，以中秋節來說，請9/16就能休9/14-17；雙十節的話，請10/11就能休10/10-13了。