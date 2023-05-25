國泰空服員態度變了？陸客：逐一用普通話問「要不要毛毯」

▲一名陸客24日搭乘國泰航空，發現空服員會逐一詢問要不要毛毯。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

國泰航空因空服員歧視旅客事件被中國大陸網友罵爆，雖然已經四度道歉，並開除了相關空服員，但仍未能平息怒火。有一名大陸網友表示，他24日搭乘國泰航空時，發現空服員會逐一用「普通話」詢問旅客要不要毛毯，機上廣播也都是三語播報（英語、粵語、普通話）。

發文的網友提到，他24日搭乘國泰香港－成都的航班，飛機沒有坐滿，人都到了之後，空服員一個個用普通話問旅客要不要毛毯，要的都發了一個。

網友還說，機上的廣播也是用三種語言播報的，有英語、粵語及普通話。

▼香港國際機場。（圖／CFP）



貼文很快引起大量討論，大部分網友仍對國泰航空非常反感，「這是毛毯的事嗎？」「看起來像是故意的！」「一夜之間學會普通話了？」「特別強調毛毯是變相嘲諷吧？」

另外，也有自稱是前國泰空姐的網友在大陸社群平台「小紅書」上表示，對於此事一點都不驚訝，甚至可以說，「怎麼現在才被大家知道國泰航空歧視內地（大陸）乘客的傳統。」

該名網友提到，自己是國泰航空唯一一批內地空姐，因其就讀的民航大學與國泰航空有過合作項目，「我之前飛過的每一班，只要有內地人，廚房裏必有嘲笑的言語，已經成為常態。」

該名網友說，幾乎有內地乘客的航班上，都會聽到空服員在背後鄙視，以及嘲笑內地乘客英語不好的話，「每一班都有，那怕他們就知道我就是內地人。」

該名網友還說，她經常被派去專門回覆內地旅客的需求，「因為他們覺得內地人麻煩，事情多、不懂英語。」

由於歧視事件引起大量反彈，國泰航空已對此四度道歉，行政總裁林紹波24日更以「普通話」再次公開道歉，並承諾類似的情況絕不會再發生。

▼國泰航空行政總裁林紹波。（圖／CFP）

