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歧視不會英語的旅客　國泰航空二度道歉：空服員停飛、調查3天出爐

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

▲國泰航空。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

國泰航空傳出空服員歧視不會說英語的旅客，故意不給對方毛毯。對此，國泰航空23日下午再次發出道歉聲明，表示已經暫停相關空服員的飛行任務，展開內部調查，將在3天內公布處理結果。

國泰航空22日晚間就曾針對此事發表道歉聲明，表示已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意，「我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

不過，國泰航空的道歉並未平息眾怒，於是在23日再次發出道歉聲明，稱高度重視此事件，已第一時間聯繫旅客，進一步了解情況，「目前，我們已經暫停有關空中空服員的飛行任務，即時展開內部調查，並會於三日內公布處理結果。」

國泰航空還說，「我們鄭重承諾，對於任何有違規章制度，有悖職業操守的不當言行，一經確認，均會嚴肅處理。感謝社會各界的關注和反饋，我們會認真查找不足，不斷改善國泰航空的服務品質。」

此事發生在國泰航空21日從成都飛往香港的班機上，搭機的大陸網友表示，國泰航空的空服員一直在飛行過程中以英語、粵語抱怨乘客，內容包含If you cannot speak blanket, you cannot have it（如果不會說毛毯的英文， 那就不能拿毛毯）、Carpet is on the floor（地毯式在地上的）等。

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