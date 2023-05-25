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明天搶！賣場開賣超佛「60元烤雞胸便當」　67門市限定吃

▲▼家樂福開賣香烤嫩雞胸平價幸福餐盒。（圖／業者提供）

▲60元銅板便當推出新口味了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼60元的炸排骨、烤鯖魚便當後，賣場限定CP值爆表的「平價餐盒」推出全新「香烤嫩雞胸便當」了，嚴選國產雞胸肉搭配3種配菜，只要銅板價就能吃到，明（26）日起於全台67家分店開賣，加碼還有「49元安心呷餐盒」等吃，而「60元烤鯖魚便當」則於指定15分店販售，把握機會來省荷包。

▲▼家樂福開賣香烤嫩雞胸平價幸福餐盒。（圖／業者提供）

▲這次是嚴選國產雞胸肉搭配3種配菜。

家樂福推出第3波平價幸福餐盒「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」，嚴選農委會提供的金豐盛國產雞胸肉搭配屏東里港有機栗子南瓜、高山脆鮮高麗菜，還有使用非籠飼雞蛋製成的紅蘿蔔炒蛋共3配菜，料多實在，且同樣只要60元就能吃到，明（26）日起於全台67分店販售，每周至少有45000個，至年底前預計可供應150萬個幸福餐盒。

▲▼家樂福開賣49元餐盒。（圖／業者提供）

▲▼49元餐盒同步販售中。

▲▼家樂福開賣49元餐盒。（圖／業者提供）

另，60元的「烤鯖魚平價幸福餐盒」也將於明（26）日於15分店擴大開賣，包括北部的桂林店、內湖店、淡新店、經國店、新店店、中原店、內壢店以及中南部的文心店、彰化店、安平店、鼎山店、愛河店、鳳山店，每周至少提供2000個餐盒，；而「49元安心呷銅板價餐盒」目前於全台分店熱烈販售中，有炒麵、炒飯、炒米粉、水餃、油飯、炒手等選擇。

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