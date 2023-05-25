9家陸企女商人死刑執行！　「聯合小王殺夫」被另一位情夫舉報

▲中國一名女商人，夥同小王殺害丈夫，結果被另一名小王舉報。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

蛇蠍心腸！近日中國成都公布一起死刑執行案件消息，內容是一名人妻夥同小王謀殺親夫，沒想到最後被另一名小王舉報，引發討論話題。

根據《上游新聞》報導，這名惡魔妻子名叫程海燕，1997年左右到成都經商，開設百貨商場和多家酒店，並成為龍泉商會會長，名下有11家企業，在其中9家企業擔任法定代理人，截至2015年時，總營業額高達2億人民幣，但是在2010年前後，因為和丈夫感情不合，又與公司員工杜寶田發展不倫戀，夫妻關係進一步惡化，她竟夥同小王多次試圖謀殺丈夫，但因為許多原因沒有成功。

直到2015年，丈夫外遇導致小三懷孕，於是提出離婚並要求分割財產，這讓程海燕的殺人意圖再起，她和弟弟程大平討論後，雇用第2個小王劉偉東實施殺人計畫，而劉偉東找了林小龍參與。不過第1次失敗收場，到了隔年7月9日下午，幾個人再度聯手，先是把程海燕丈夫迷昏後，再朝對方頭部開槍，導致人當場死亡，隨後還將屍體運到廢棄工廠，用石灰和水泥等物進一步埋屍。

▲程海燕被執行死刑，其他共犯的判決不得而知。

事後，程海燕將200萬人民幣的酬金交給程大平，劉偉東拿了120多萬人民幣，林小龍拿了20多萬人民幣。沒想到，程海燕第1個小王杜寶田在2018年向警察舉報，當場查獲並扣押手槍1支、子彈10發，並挖出程海燕丈夫的屍體。

據了解，成都市中級人民法院對這起殺人案立案，對主謀程海燕、小王劉偉東、杜寶田，以及協助殺人的程大平、林小龍等人進行審判，追繳違法所得200多萬人民幣，程海燕被以故意殺人罪、非法買賣、持有槍支罪執行死刑，至於其他共犯的具體判決則沒有公布。

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