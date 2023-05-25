麗寶集團「百億董座」發跡史起底！　董娘熱衷宮廟

▲吳寶田(右1)、王美雲(左3)一家篤信玄天上帝，中華道教玄天上帝弘道協會理事長交接典禮上，也是全家總動員出席。圖為大兒子暨鵬程建設總經理和麗寶樂園、麗寶百貨副董吳武山(右2)、長女暨名軒建設董事長吳泓瑩(左2)、福容飯店總經理暨吳泓瑩夫婿楊正弘(左1)，以及吳寶田孫子(右3)、孫女(左3)（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

10日中午，內政部長林右昌、前立法院院長王金平、新北市副市長劉和然等重量級政治人物齊聚淡水福容飯店，600人浩浩蕩蕩祝賀麗寶集團董娘王美雲接下第七屆「中華道教玄天上帝弘道協會」理事長。席間，吳寶田以總顧問身分親臨獻花，王美雲致詞時一再提起「老公揪支持，金甘謝。」

彰化二林鄉出生的王美雲，沒有富太太的貴氣，不像其他富太太加入貴婦團，她熱心於宮廟活動。在這場社團交接典禮上，她以新理事長身分帶領600人齊唱《帝爺公》開場。

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王美雲一口流利台語致詞，她不僅把「賀聖宮」廟建起來，全心全力把賀聖宮當作一家公司來經營，每日幾乎工作到晚間11時才下班，一切都是為了要把帝爺公(玄天上帝)做到「亮起來」，如今還接下理事長一職，有幸為帝爺公服務，「不知道前世燒了什麼好香！」

▲賀聖宮位於五股洲子洋重劃區，樓高8層的廟宇相當氣派，不過也因為就在住宅區旁，晚間廟宇活動常常被居民投訴。

事實上，吳寶田和王美雲兩人都是彰化人，從小家境條件都不好。吳寶田家裡共有7個兄弟姊妹中他排行老二，從小靠農作與打零工謀生，八七水災那年，中南部嚴重水災，吳寶田因此全家搬到花蓮，當時他年僅8歲；王美雲則是家中5個孩子中的長女，下有2個妹妹、2個弟弟，貧苦的家境，也是從小就賺錢養家。

16歲那年，吳寶田從花蓮北上討生活，在三重工地當泥作工，吳寶田曾自曝，大冬天刷天花板時滴下來的水泥乾了會「咬」皮膚，胸口手腳全是傷口破洞，晚上累了，就睡在只能用水泥空袋遮風的工地。

王美雲也是水泥工出生，年輕時到工地幫忙，拌水泥、舀土樣樣都得來。一名宮廟人士就分享，「兩人都做西阿給(水泥)，那時很困苦什麼都沒有，結婚時新娘房就是用板模搭的，那些房子蓋一蓋拆掉後的板模，都破破爛爛的，後來吳董很認真工作，才發跡起來。」

近十多年來，吳寶田拚事業的同時，王美雲也沒停過，籌備10年、斥資20億元在五股洲子洋重劃區興建「賀聖宮」，王美雲把宮廟當企業在經營，2018年落成時，全台政治人物都來朝聖，總統蔡英文更贈匾「賀聖佑民」，相當風光。

▲王美雲不像其他富太太加入貴婦團，她玩的是宮廟活動，王美雲和賀聖宮在玄天上帝廟宇間相當具有知名度。

卸任的理事長李林欽表示，「中華道教玄天上帝弘道協會」在1999年成立，全台團體會員166間宮廟、信徒1000萬人以上，在吳寶田董事長支持下，興建的「賀聖宮」富麗堂皇，擁有很多信眾，成為北區重要的信仰中心。

「賀聖宮」整座宮廟高達8層樓，晚上燈光亮起，已成五股新地標。不過，因設在住宅區中，廟會活動的吵雜聲響經常遭到附近民眾投訴，今年4月，還一度成了竊賊下手目標。

但這些都不影響吳寶田夫婦對宗教活動的投入。立法院長王金平就說，「賀聖宮」是很莊嚴、信眾很多的玄天上帝廟，全部都是王美雲理事長家族，特別是吳寶田捐助建成，「等於是一間家廟一樣。」吳寶田長女吳泓瑩曾任「賀聖宮」宮主，現任副主委，「賀聖宮」幹部成員也多來自吳家親戚。

王美雲今年當選理事長，更是整個集團和家族的大事，不僅當日透過麗寶集團公關系統對媒體發出採訪通知；大兒子麗寶樂園、麗寶百貨副董吳武山，與長女暨名軒建設董事長吳泓瑩，也帶著長孫、孫女代表後輩獻花祝福。

「這屆顧問團就請了120多人，有史以來最多。」一位與會人士向CTWANT記者透露。盛大的交接典禮結束後，記者腦中仍響起，散場前王美雲望天高喊著「大家來拜帝爺公，身體健康，事業成功，走路有風！」

▲麗寶集團旗下事業橫跨5大產業，包括不動產開發、連鎖飯店、休閒娛樂、生醫科技以及公益服務，超過20個事業體，市值逾百億元。

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