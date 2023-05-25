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嘉義火車站雨棚優化搭光環境　古蹟重現當代氣度美感重塑

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義火車站為嘉義市區最重要的交通樞紐，嘉義市政府於110年爭取獲內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助新臺幣800萬元，市府考量廣場整體性及景觀，額外自籌約1,100萬元，合計工程總經費約1,900萬元，於去(111)年6月15日開工，進行廣場界面與景觀整合，並優化雨遮動線，延伸遮風避雨的步行與接送空間，點亮嘉義市門面，讓市民及旅客享有人本優化的城市空間。

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處表示，工程配合嘉義火車站內部站體微改造計畫，以及未來鐵路高架化後，新車站及古蹟再利用前的過渡期間，以強化既有空間與優化服務設施為目的，透過設計讓老建築特質重現並具備適度的當代氣度。利用減法的美學，簡化及拆除車站內外較為繁複的物件，回復古樸及美麗的古蹟立面本質；再加入夜間光環境工程暖色調的燈光，點亮嘉義火車站這座低調優雅的古蹟。

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處進一步指出，車站旅客眾多，市府與臺鐵嘉義站為兼顧民眾出入的便利性，第一階段施工採東西兩側雙工區施工，第二階段才施作車站大門及原有車站廁所前地坪，希望將對動線的影響降至最低。另外，也配合臺灣鐵路管理局重新設計「嘉義車站」站牌，佇立於廣場車道入口旁，並重新修整廣場上的植栽，增強樹穴排水功能；在各出入口及動線關鍵點的雨遮下方，增設指標加強引導功能，讓民眾可以更直觀了解車站周遭動線，順利到達目的地。

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

市府交通處表示，進行約11個月的工程已近尾聲，目前處於完工調整階段，圍籬撤除，預計近日重新全面開放。對於工程期間造成不便請民眾見諒，期許完工後嶄新的嘉義車站讓所有人享受「以人為本」的廣場環境。

▲▼ 嘉義市火車站光環境重塑古蹟美感 。（圖／嘉義市政府提供）

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