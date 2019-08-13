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讓情意與美境延伸　宜蘭情人節鵲橋及光環境延長至8/18

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▲▼宜蘭童玩園區內2019宜蘭情人節鵲橋，5日點燈，滿滿七夕浪漫情。（圖／游芳男攝，下同）

▲情意與美境延伸，宜蘭情人節鵲橋及光環境，延長至8/18。（圖／游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019宜蘭情人節」雖閉幕，但由於這次活動引發熱烈迴響，宜蘭縣長林姿妙要讓情意與美境延伸，鵲橋及周邊光環境藝術造景，將延長至8月18日，與宜蘭國際藝術童玩節一同圓滿落幕。

▲▼宜蘭情人節喊聲「說，我愛你！」你的水柱最高（圖中），就送你香港雙人機票。（圖／游芳男攝，下同）

宜蘭工旅處表示，「2019宜蘭情人節」活動於8月7日晚上7點07分，在冬山河親水公園浪漫登場，　「七夕光廊鵲橋」全長139公尺，意謂著「一生一世、山盟海誓、愛你久久」，鵲橋後連接九曲橋形成一道水上銀河，設計上運用璀璨耀眼的華麗燈飾縱橫交織出繽紛之美。

不過，因利奇馬颱風過境，8月8日至9日休園2日，活動原為期5天縮減為3天。至於配合宜蘭情人節活動舉辦之告白比賽活動「真情告白～情意比聲長」，設置了吶喊噴泉，參賽者對另一半大喊我愛你，聲音拉越長水柱噴越高，最高者將可獲得超值情人禮，有中華航空贊助2張台北-香港來回機票及五星級飯店住宿券等，民眾報名踴躍，比賽現場更是熱烈。

▲▼宜蘭情人節喊聲「說，我愛你！」你的水柱最高（圖中），就送你香港雙人機票。（圖／游芳男攝，下同）

得獎者於眾多對手組中脫穎而出，其中年紀最小的得獎者是來自蘇澳的5歲黃小弟，以超高水柱及15”75秒贏得煙波大飯店宜蘭館平日住宿券，在場民眾都紛紛為他歡呼鼓掌，媽媽也笑到合不攏嘴。

2019宜蘭情人節為期3天的活動（8/7、8/10、8/11）遊客人次共9萬人，為周邊帶來的觀光產值約9千萬元，如鵲橋及周邊燈飾延長，預估將可創造更高的觀光產值。

浪漫溫馨的情人節活動，讓天下有情人們均能感受濃濃的愛意與幸福，期待2020年七夕與全國民眾再次相約情人節鵲橋。

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關鍵字：宜蘭,情人節,鵲橋,光環境

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