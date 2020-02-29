超可愛！嘉義火車站前大白熊戴口罩　登上日本雅虎防疫首頁

▲可愛大白熊帶口罩獲日本雅虎首頁報導 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎全球延燒，亞洲、歐美澳與非洲奈及利亞均出現確診案例，為了讓市民朋友更注意自我健康管理，嘉義市正府特別於嘉義火車站設置可愛大白熊並為它帶上口罩，吸引來往旅客與眾多網友注意。昨天更登上日本雅虎首頁，標題「嘉義火車站沉睡大白熊帶口罩提醒市民注意新冠肺炎」，嘉義市的防疫工作受到日本注意。

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▲嘉義市政府於火車站前設置可愛大白熊，並象徵性帶口罩表示對防疫的重視。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處表示，由在地知名插畫家SMART莊信棠所設計的沉睡森林大白熊，自2019年底已成為火車站的重要地標，吸引無數民眾前來拍照打卡。日前市府特地製作大口罩給白熊戴上，象徵防疫視同作戰，希望民眾做好自主健康管理，一同來打贏這場防疫的勝仗。可愛大白熊帶口罩吸引不少網友拍照打卡，大家都知道對抗新冠肺炎要勤洗手、適時配戴口罩，注意自我健康管理。

嘉義市政府在農曆年前即以一級開設規模成立應變指揮中心超前佈署，在黃敏惠市長的帶領之下，市府各局處與區公所等全員行動，積極防疫。截至目前已召開四次應變指揮中心會議，每次皆由黃敏惠市長親自主持，以「嚴堵疫情」、「調度物資」、「安定民生」三大方向著手，並且嚴密監控疫情、盤點調度口罩酒精/醫療人員專用等各項防疫物資，同時要求各級學校做好高標準的防疫準備，保障師生身體健康。

這次大白熊帶口罩登上雅虎日本首頁，黃敏惠市長表示，嘉義市與日本的交流一直很密切，也期望疫情早日平息，讓旅客能安心的往來各地，讓更多國際旅人能親眼見證，嘉義市的可愛和美麗。

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