森林王子張泰山嘉市民生國中簽書會　勉勵球員勇敢追夢

▲ 嘉市民生國中《HOME RUN》簽書會 張泰山勉勵球員勇敢追夢 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

征戰20多年，森林王子張泰山退役後轉職味全龍打擊教練，在球場延續他的棒球夢，也繼續為中華職棒貢獻。上個月28日，張泰山出版新書《HOME RUN：森林王子張泰山O～EO》，日前特別與嘉義市黃敏惠市長一同到民生國中勉勵民生國中、垂楊國小及興嘉國小的球員勇於面對困頓，開啟充滿正能量的棒球人生。

黃敏惠市長表示，2014年電影《KANO》在嘉義市首映，電影中永不放棄的運動精神讓影迷們熱血沸騰，同樣以堅毅和樂觀面對挑戰的還有張泰山，這本書不僅是張泰山棒球生涯的傳記，更深一層的意義是，在他幽默個性的背後，其實面對很多不為人知的失敗與挫折，但是他仍然堅持不懈，敢拚、敢衝的精神更讓我們感動不已。勉勵各位小球員在面對失敗時，不要懷憂喪志，只要積極打拼，就會獲得勇氣和支持的力量。

張泰山表示，締造紀錄對我來說雖然是榮耀，但真正讓我感到開心的是克服低潮時的不安與焦慮，積極地找出問題，然後苦練再苦練，打破低潮。這本書以正面、樂觀的精神勉勵各位球員都能堅定自己的信念、保持正向，勇於追求夢想。

當小球員們從張泰山教練手中接過新書並一起合照時，臉上都洋溢著笑容，張泰山鼓勵孩子們用心、開心地打球。張泰山暱稱「森林王子」、「OEO」締造多項讓人望塵莫及的紀錄，是中華職棒安打王、打點王的紀錄保持者。