打通193線瓶頸！三棧至七星潭以外環道繞開公墓　呈現嶄新風貌

▲193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」動土祈福典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府24日於於新城鄉民有街與193線路口處舉行「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢工程」動土祈福典禮， 完成後，可有效增進車流速度及安全，以期解決193線三棧至七星潭路段交通瓶頸問題，目標達成路更平、人行安、民眾更滿意有感。

動土典禮由縣長徐榛蔚擔任主祭官，公路總局第四區養護工程處長林文雄，花蓮縣議會副議長徐雪玉、花蓮縣議員徐子芳、邱光明、鄭寶秀、鄭亁龍、韓林梅、新城鄉長何禮臺、立委傅崐萁辦公室執行長林宗昆、多位新城鄉村長及地方仕紳等多人到場參加此一盛事，共同祈福工程順利圓滿平安完成。

徐榛蔚表示，考慮到花蓮縣政府的財政預算有限，花蓮縣政府不只徵收礦石稅用以支持地方的各項需求，節流方面縣政府也積極向中央爭取所有計畫型及經費挹注的機會。從2010年以來，花蓮縣政府每年如期還本還息，衷心感謝所有花蓮鄉親對花蓮縣政府的支持。建設是一棒接一棒，除了完善近193縣道的南三棧部分，如何讓北三棧的車道加以分流，並延續到花蓮市區的道路改善，需要全面的縝密規劃，懇請大家繼續支持花蓮縣政府，共同努力將建設工程做好，持續推動地方發展。

建設處說明，縣道193線5k+800處附近原行經新城鄉北埔公墓，現有道路寬度約僅5~6m形成瓶頸。且因行經公墓範圍，致使公路拓寬有極高的困難與複雜性，經多次的會勘研議後，採繞道行經使用軍方土地，以外環道方式繞過公墓構想，以改善當地長期的交通問題。

建設處指出，本次工程投入5億1,472萬元，北起三棧，南迄民有街路口，改善總長度約6公里，寬度為20公尺，為完整保存太平洋沿岸之防風保安林與密植林帶，道路路線採往西移及向西側拓寬，主要強調交通功能及安全提升，完工後，道路將以嶄新風貌出現並提供更優化的行車體驗。