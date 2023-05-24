一圖看懂Netflix新收費3方案！高級會員「最多貴200元」漲很大

▲Netflix新收費3方案。點圖可放大。（圖／記者鄺郁庭製表）

網搜小組／鄺郁庭報導

串流平台Netflix於24日凌晨宣布，開鍘台灣的「寄生帳號」，針對共用帳戶的會員寄送信件，強調「Netflix帳戶僅供同住者使用」，並祭出方案，每月若多付100元（1人），才可與同住者以外的人共享帳號。至於新的收費方式則分成3種：基本、標準、高級。《ETtoday新聞雲》將其整理為表格，讓用戶一圖就看懂3方案。

►基本方案

價格：每月新台幣 270 元，不可增加額外成員

特色：

●不受廣告打擾

●可在1部支援裝置上觀賞及下載

●以高畫質（HD）觀賞

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►標準方案

價格：每月新台幣 330 元，可新增「1位」額外成員，每位每月額外付費100元

資格：

●不受廣告打擾

●可同時在2部支援裝置上觀賞與下載

●以全高畫質（Full HD）觀賞

●可新增1位「非同住者」為「額外成員」

►高級方案

價格：每月新台幣 390 元，可新增「2位」額外成員，每位每月額外付費100元

資格：

●不受廣告打擾

●可同時在4部支援裝置上觀賞、6部支援裝置中下載

●以超高畫質（Ultra HD）觀賞

●可新增2位「非同住者」為「額外成員」

●Netflix沉浸式音效（節目或電影需支援此功能才可用）

▲Netflix圖解家戶成員與額外成員關係。（圖／翻攝自Netflix）

另外，Netflix官網有解釋，額外成員與一般會員帳戶的主要區別包括，「額外成員可以從任何裝置觀賞 Netflix，但同時只能使用1部裝置觀賞」、「額外成員也可以下載影片，但一次只能下載至 1 部手機或平板電腦」、「額外成員僅有1個使用者，無法建立額外使用者。可以是新的使用者，或是由邀請額外成員的帳戶擁有者所轉移的符合資格使用者」、「可為使用者設定不同的年齡分級，但不得設為兒童使用者」、「額外成員啟用帳戶的國家/地區必須與帳戶擁有者相同。」

Netflix 同戶裝置的定義則為，「在您觀賞 Netflix 的主要地點中，所有連接該地網路的裝置。可使用電視設定Netflix同戶裝置。只要裝置連上與這部電視相同的網路，並使用您的帳戶，系統就會自動將這些裝置設為您的Netflix同戶裝置。」

▼Netflix圖解家戶成員與額外成員關係。（圖／翻攝自Netflix）