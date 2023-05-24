恐缺席侯友宜與國民黨團便當會　陳玉珍：柯文哲要來拜訪我

▲立委陳玉珍24日在立法院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團31日舉行黨團大會，邀請黨籍2024總統參選人侯友宜與所有藍委進行「便當會」，交換對於此次選戰的想法。不過由於30日金門舉辦迎城隍遶境，「挺郭」藍委陳玉珍今（24日）表示，民眾黨主席柯文哲3、4月時就說要去金門，且很早就安排要拜訪她，所以她要再視行程，看能不能趕回來。

國民黨團總召曾銘宗昨表示，國民黨團將於5月31日中午召開國民黨黨團大會，邀請侯友宜到場與所有藍委，針對如何贏得2024總統及立委選舉交換意見，預計屆時也將一起「吃便當」。由於是黨團大會，換句話說包含陳玉珍在內的「挺郭藍委」也都會受邀出席。

不過陳玉珍24日受訪指出，5月30日是金門年度迎城隍遶境，是金門最重要宗教盛事，而3、4月時柯文哲就已經說要去金門兩天一夜，「所以柯市長要來拜訪我，是很早就安排了」；另外昨天她聽說賴清德也會去金門，那個時候看遶境等各樣行程，看能不能趕回來，所以要再看行程。

媒體追問是否建議侯友宜也去金門？陳玉珍說，如果這樣是相當好，因為她聽說賴清德那天也要去金門，柯文哲則是很早就確定要去，「當然我是建議郭董事長也可以一起過去」。