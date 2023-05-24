網購減肥藥出事了！4泰人被抓喊冤：在家鄉吃都沒事

▲4名在台灣的泰國人網購家鄉減肥藥，竟然被抓喊冤說，在家吃都沒事。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

4名在台灣打工的泰國人透過家鄉友人網購一種減肥藥，不料進口時被海關攔查，一經檢驗內容竟含有第四級毒品「西布曲明」，4人大呼冤枉，在泰國吃沒事，怎麼在台灣就犯法？刑事局表示，國情不同，法令也不同，呼籲在台灣就買台灣合法物品，警方將4人依毒品罪嫌送辦後，檢方認為沒有販賣、沒有犯意，訊問後請回。

刑事局偵查第六大隊4月接獲台中海關通報，最近從泰國有多件進口宣稱有減肥效果的物品，經抽驗竟是含有第四級毒品「西布曲明」成分的膠囊，因為台灣網購平台均無販售相關產品，研判本案犯嫌係透過泰國友人在泰國當地平台訂購後寄至台灣。

警方在5月2日、4日，分別在台中市、彰化縣查獲阿姓女子（49歲）、三姓女子（44歲）、娜姓女子（39歲）和孟姓男子（34歲），全是譯音，查扣減肥藥毛重共1858.98公克，4人彼此都不認識，各自透過友人訂購，見警方上門，全都驚訝不已，不知自己犯了什麼罪？

警方表示，這款減肥藥內含第四級毒品「西布曲明，這毒品早在2021年9月2日就已公告非法，「西布曲明」屬於中樞神經抑制劑，除了抑制食慾，同時易引致高血壓及加快脈搏跳動，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等嚴重副作用，多國均已禁止銷售。

警方表示，這項減肥藥或許在泰國合法販賣，但在台灣就不行，呼籲國人或是外籍人士應透過合法管道購買，以免觸法。