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基隆女毒駕衝入「國小放學導護區」！撞斷擋桿又撞牆　師生嚇壞

▲▼女子開車失控撞學校交通導護擋 小學生放學怕怕。（圖／翻攝自Google地圖）

▲女子毒駕失控亂撞，小國放學師生嚇壞。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆一名20多歲陳姓女子23日下午與老公吵架，遭老公拿武器追打，嚇得她駕車逃跑避難，不料她開車前才食用毒品，加上吵架後情緒緊張，竟一頭撞進小學的導護區，老師和導護志工見狀急忙保護學生，所幸事故未造成人員傷亡，她事後也被警方逮捕帶回，全案依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

陳女23日下午4時許與老公發生爭執，遭老公拿棍棒追打敲車，嚇得她立刻開車逃跑，由於她開車前才食用過毒品，加上吵架後情緒緊張，精神狀態不佳，沿途先是衝撞雜貨店，接著行經暖江國小周邊道路時，又撞斷學校設置的導護交通檔桿，最後再撞上旁邊紅磚屋，原地停住數秒後，才又加速逃離現場。

▲▼基隆女毒駕衝撞護欄闖進校園導護區 警逮人送辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲陳女先衝撞雜貨店，撞壞放在戶外的商品，接著又撞斷學校的交通檔桿（圖／翻攝自記者爆料網）

事件發生時，正逢學校放學期間，暖江國小的老師、導護志工及家長看見亂衝的轎車，趕緊擋住孩童避免受到傷害，也讓學生路隊先待在校內，直到陳女加速遠離校門後，才恢復正常的放學流程，同時打電話報警處理。警方獲報趕到後，根據校方描述的肇事轎車外觀，迅速在附近的過港路找到陳女帶回偵訊。

陳女偵訊時向警方供稱，因為跟老公吵架，被老公追著打，才會駕車逃跑，不料一路發生車禍，也坦承開車前有吸食毒品，並主動交出一組毒品吸食器。警方訊問後，依規定對陳女實施尿檢，以釐清陳女究竟吸食何種毒品，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。

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