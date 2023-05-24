阿sir眼力好！男違規穿越馬路秒噴500元　北投警靠這招抓包

記者黃宥寧／台北報導

遵守交通規則，展現國民美德！北市北投警騎乘機車巡邏經東華街1段370號往石牌捷運站方向，暫停在行人穿越道前禮讓行人優先通行，豈料林姓男路人以為警已通過，竟趁機違規穿越馬路，全程遭警從後視鏡目睹，立刻鳴笛迴轉攔查，當場依未依規定擅自穿越車道開罰500元。

▲林姓男路人違規穿越馬路遭開罰500元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警指出，上月10日晚間19時許，交通分隊陳姓員警巡邏途經石牌捷運站前，先暫停行人穿越道前禮讓行人優先通行，年約65歲林姓男子以為警已通過，趁機從員警背後違規穿越車道，不料員警從機車後視鏡目睹違規過程，火速鳴笛迴轉實施攔查，當場針對行人未依規定擅自穿越車道部分予以製單舉發，開罰新台幣500元。

▲林姓路人未走斑馬線遭警抓包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局表示，行人違規與車輛不停讓行人均為近期交通事故肇事主因，呼籲用路人使用道路時，應確實遵守交通法令規定，行人應遵循號誌行止，在行人穿越道前後100公尺範圍內應利用行穿道通過道路，不得任意穿越；車輛駕駛人行經路口，務必遵守「慢看停」原則，停讓行人優先通行，違者警方將開罰機車1200元、汽車3600元以上罰鍰。

北市警局於4月1日起至6月30日實施「執法專案」，經統計北投警分局配合專案執行迄今，已舉發車輛不停讓行人227件、行人違規444件，將持續落實執法作為，以建構行人安全通行環境。