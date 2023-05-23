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內湖人行道竟有147個障礙物　何孟樺斥：行人地獄

▲▼台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會23日進行工務部門質詢。民進黨市議員何孟樺質詢時指出，光是內湖區環山路一到三段人行道就有147個障礙物，平均每170公尺就會遇到阻礙，簡直是「內湖版行人地獄」。對此，北市府回應，會儘速進行跨局處的全盤檢討。

何孟樺表示，她選區內湖區光是環山路一到三段的人行道障礙物就有147個，分別是86個路燈、22個電桿、33個號誌及5個電力設備，其中以環山路一、二段最為嚴重，「這不只是行人地獄，更是讓民眾在玩障礙賽」。

此外，環山路除了阻礙物眾多，人行道不連貫、規劃不善的情形也屢見不鮮。何孟樺指出，麗山高中旁的環山路二段為例，原先校園旁的人行道寬度很夠，但在離開校園後的路段卻瞬間變窄，甚至有電線桿直接擋在路中央。另外，環山路三段與內湖路二段103巷交叉口，實體人行道與標線型人行道並行，且標線型人行道遇到公車站就「斷頭」，質疑市府規劃不善，人行道拓寬做半套。

何孟樺說，台北市有1987條標線型人行道，經市府評估可改為實體人行道的有10條，而2023年施作的僅有3條，她也要求，市府不應每次都以個案處理，應對北市人行道環境進行全盤檢討，並優先處理實體與標線型並存的人行道拓寬。

工務局長黃一平回應，有些標線型人行道與街道齊平，後面就是商家或住家，如果做實體人行道可能會影響到人員進出或貨物出入，未來工務局會與交通局交工處合作，如果有地點要轉換成實體人行道，將會優先評估高低差問題，並用路緣石、欄杆等實體區隔方式去做，也會開始排序先後施作地點。

針對環山路行人環境問題，新工處長林昆虎表示，針對交通局列管學校，周遭通學步道路線未來將會優先改善，工務局長黃一平也說，針對環山路人行道的情形，將會儘速與交通局合作全盤進行檢討。

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