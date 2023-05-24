Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

▲美劇《The Idol》坎城首映後，慘遇評價滑鐵盧。（圖／劇照）

記者邱晟軒／綜合報導

聚集加拿大天王威肯、強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普、BLACKPINK成員Jennie主演的HBO影集《The Idol（偶像漩渦）》22日在第76屆坎城影展全球首映，豈料，播放2集後卻迎來雪崩式負面評價，甚至有知名影評人不留情面批評「一部有如此多裸露、性愛和色情元素的劇集，怎麼會如此平淡無奇？」

由HBO發行的影集《The Idol（偶像漩渦）》以音樂產業為故事背景，劇情描繪了一個關於人氣偶像女歌手莉莉蘿絲和洛杉磯俱樂部老闆The Weeknd之間複雜的愛恨交纏關係。然而殊不知，這位老闆其實是一個神祕邪教的領袖，整個劇情圍繞著金錢、毒品以及性交易展開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《The Idol》坎城紅毯現場。（圖／CFP）

《​​The Idol》劇組、演員一行人22日登上坎城影展首映典禮，女主角莉莉蘿絲戴普、歌手威肯皆盛裝出席，首次進軍好萊塢的 BLACKPINK 成員 Jennie 也一起登上了紅毯，現場可謂星光熠熠。儘管首映結束觀眾報以 5 分鐘掌聲喝采，然而，多數權威影評人卻絲毫不買帳，目前該劇在權威網站爛番茄新鮮度已跌至悽慘的 10 %；另一個國際指標性的影評網站 Metacritic 綜合評分也只有 27 分。

許多評論點出《The Idol》過度依賴爭議性內容，進而忽略故事的發展、角色的塑造，批評該集在追求煽情和衝擊效果時失去了真正的深度和內涵。其中最多人提到的就是，批評該劇集充斥著大量的性內容，且多數評論一致認為這並未提高劇集質量。就有評論認為《The Idol》美化了「強暴文化」（rape culture），並被形容為「酷刑色情片」（torture porn）。

▲評價暴雷！爛番茄、Metacritic 評分皆獲得不及格成績 。（圖／翻攝網路）

《​​The Playlist》影評人批評該劇粗俗下流，甚至還帶有性別歧視的意味，認為作品「沒有價值」；《滾石雜誌》的大衛費爾則毫不客氣評論寫道，「《The Idol》令人噁心、殘暴，感覺比實際上長得多，比你預期的要糟糕得多。」；而《Collider》的Therese Lacson則覺得整部劇集相當乏味，直言「一部有如此多裸露、性愛和色情元素的劇集怎麼會如此平淡無奇呢？」



另外，《Variety》的 Peter Debruge不留情面痛批道，「相較之下，電影《美國舞孃》至少是一部基於《彗星美人》的翻拍，而《The Idol》卻像是一個骯髒的男性幻想。」；《The Daily Beast》的Caspar Salmon也給予負評，「這齣劇就是一場悲劇災難，浪費了大量表演者的才華。」



‘The Idol’ decreases to a score of 10% on Rotten Tomatoes. pic.twitter.com/IM46WPIwrn — Pop Base (@PopBase) May 23, 2023

Had a whale of a time with The Idol, a merciless, dead-on send-up of the sort of preening, misogynistic drivel that might be made by a child of outrageous privilege who thinks he’s Lars von Trier! [a voice buzzes in my ear] Sorry, it’s what now https://t.co/4vVzRYvPR4 #Cannes2023 — Robbie Collin @ Cannes (@robbiereviews) May 23, 2023