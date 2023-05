Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出　影評看傻：下流

▲美劇《The Idol》坎城首映後,慘遇評價滑鐵盧。(圖/劇照)

記者邱晟軒/綜合報導

聚集加拿大天王威肯、強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普、BLACKPINK成員Jennie主演的HBO影集《The Idol(偶像漩渦)》22日在第76屆坎城影展全球首映,豈料,播放2集後卻迎來雪崩式負面評價,甚至有知名影評人不留情面批評「一部有如此多裸露、性愛和色情元素的劇集,怎麼會如此平淡無奇?」

由HBO發行的影集《The Idol(偶像漩渦)》以音樂產業為故事背景,劇情描繪了一個關於人氣偶像女歌手莉莉蘿絲和洛杉磯俱樂部老闆The Weeknd之間複雜的愛恨交纏關係。然而殊不知,這位老闆其實是一個神祕邪教的領袖,整個劇情圍繞著金錢、毒品以及性交易展開。

▲《The Idol》坎城紅毯現場。(圖/CFP)

《​​The Idol》劇組、演員一行人22日登上坎城影展首映典禮,女主角莉莉蘿絲戴普、歌手威肯皆盛裝出席,首次進軍好萊塢的 BLACKPINK 成員 Jennie 也一起登上了紅毯,現場可謂星光熠熠。儘管首映結束觀眾報以 5 分鐘掌聲喝采,然而,多數權威影評人卻絲毫不買帳,目前該劇在權威網站爛番茄新鮮度已跌至悽慘的 10 %;另一個國際指標性的影評網站 Metacritic 綜合評分也只有 27 分。

許多評論點出《The Idol》過度依賴爭議性內容,進而忽略故事的發展、角色的塑造,批評該集在追求煽情和衝擊效果時失去了真正的深度和內涵。其中最多人提到的就是,批評該劇集充斥著大量的性內容,且多數評論一致認為這並未提高劇集質量。就有評論認為《The Idol》美化了「強暴文化」(rape culture),並被形容為「酷刑色情片」(torture porn)。

▲評價暴雷!爛番茄、Metacritic 評分皆獲得不及格成績 。(圖/翻攝網路)

《​​The Playlist》影評人批評該劇粗俗下流,甚至還帶有性別歧視的意味,認為作品「沒有價值」;《滾石雜誌》的大衛費爾則毫不客氣評論寫道,「《The Idol》令人噁心、殘暴,感覺比實際上長得多,比你預期的要糟糕得多。」;而《Collider》的Therese Lacson則覺得整部劇集相當乏味,直言「一部有如此多裸露、性愛和色情元素的劇集怎麼會如此平淡無奇呢?」



另外,《Variety》的 Peter Debruge不留情面痛批道,「相較之下,電影《美國舞孃》至少是一部基於《彗星美人》的翻拍,而《The Idol》卻像是一個骯髒的男性幻想。」;《The Daily Beast》的Caspar Salmon也給予負評,「這齣劇就是一場悲劇災難,浪費了大量表演者的才華。」



Had a whale of a time with The Idol, a merciless, dead-on send-up of the sort of preening, misogynistic drivel that might be made by a child of outrageous privilege who thinks he’s Lars von Trier! [a voice buzzes in my ear] Sorry, it’s what now https://t.co/4vVzRYvPR4 #Cannes2023