上班壓力大一定要玩！療癒跳島之旅好舒壓　還能抽沖繩雙人機票！

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趕報告、趕上下班、趕著一場一場的會議，高壓生活累積不少壓力，加上疫情解封大家都迫不及待想從生活中解放，到另一個地方遠離塵囂擺脫煩躁，想釋放壓力不用等假期到來，或是只能出門人擠人，想放鬆時拿起手機，隨時就能進入自己專屬的旅遊小宇宙！

喝茶可以是件享受療癒的事，日本熱銷品牌「十六茶」將這一份療癒感再延伸，規劃出療癒之島跳島之旅，有16位由16種天然食穀化身而成的可愛導遊，用有趣、新鮮的手法帶你深度探索三大療癒秘境。只要登島完成分享任務每次都可立即抽十六茶一瓶，最大獎還能抽沖繩雙人來回機票，滿足你出國旅行的慾望！想知道這一次，會由哪位導遊帶你探訪什麼樣的秘境？快來登島遊歷一番！

►16食穀島：16食穀島坐擁豐富自然資源，種植多種多樣的植物，在這座島上可以體驗食穀自然原色的療癒力量，選擇一張療癒小卡，用16食穀的顏色完成獨特作品，透過著色過程漸漸放鬆緊張神經，心情也跟著變好。

►清香回甘島：氣氛優美的清香回甘島是因為空氣清香療癒而聞名，16食穀導遊帶你一探島上清香回甘的秘密，一窺三段式焙煎法怎麼炒出食材香氣，以及均勻粉碎16種天然食穀調和出清爽順口味道的方法。從16種豐富的茶香中釋放身心壓力，登島打卡分享就能立即抽十六茶，親身體驗天然香氣的療癒魔法。

►零咖啡因島：每日壓力累積，身體在不知不覺中承受過多外在刺激。是時候解密你所不知道的壓力刺激來源，原來這些都是咖啡因過量造成的問題，悄悄地增加你的身心壓力。來到零咖啡因島，為你檢測外在刺激指數，並邀你用身體感受零咖啡因茶的魅力，體會大自然的療癒力量！

發現自己脾氣變暴躁、生活中出現焦慮、為了小事抓狂等狀況，可能是日積月累的壓力造成的情緒負擔。大自然有很神奇的療癒力量，沐浴在自然環境是療癒身心的最佳解方之一，十六茶是天然的零咖啡因複方茶，是內在療癒的必備解方，嚴選含穀物、漢方的16種天然好食材平衡身體健康，無糖、無熱量、零咖啡因，給身心最清爽零負擔的自然療癒。現在就出發十六茶療癒之島跳島之旅，完成各島分享任務還有機會獲得沖繩雙人來回機票，愜意展開療癒身心的美好旅行。

現在就來療癒之島：https://bit.ly/3AgTn41