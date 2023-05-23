民調顯示1／3大陸人「反對武統」　學者：民眾可接受更溫和對台

▲民調顯示，1／3大陸人「反對武統」。（圖／記者陳政錄攝）

記者林彥臣／綜合報導

一份由新加坡學者所做的學術民調顯示，55%的大陸民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣，22%表示接受「不一定非要統一」，也就是相當於實質獨立的選項。設計這份民調學者認為，大陸民眾能接受當局對台更溫和的立場。

這份調查是由新加坡國立大學學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li）發表在「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China），15日刊出。

問卷選項包括：

「徹底武力收復台灣，也就是對台發動全面戰爭」（55%）

「在台灣外圍發起有限的軍事行動」（58%）

「使用經濟制裁」（57%）

「維持現狀以增強經濟和軍事實力，台灣遲早會主動尋求統一」（55%）

「不一定非要統一」（22%）



作者特別指出，「不一定非要統一」考量在大陸的政治禁忌和必須的用詞修飾，這個選項已經等同於認同「台灣實質獨立」。

問卷於2020年底和2021年初，分兩波發出進行調查，取得了2083份的受訪回應，在剔除了對這5個選項都表示「可接受」的70人和對這5個選項都表示「不可接受」的189人後，這份民意調查有效問卷為1824人。

調查結果顯示，在最激進的「徹底武力收復台灣」選項中，有55%表示可接受，但也有33%反對，12%不確定；而在最溫和的「不一定非要統一」選項，有22%可接受，71%不接受，7%不確定。其他3個選項的可接受度，都在55%到58%之間。

問卷還根據回答結果，將受訪者分為3類，「和平主義者」占17.1%，「好戰者」占31.4%，另外有51.5%是「模稜兩可者」。

作者認為，相較於胡溫時期，現在大陸政府對台灣的用語更為強硬，這可能與民進黨執政、中美對立加劇有關，但事實上，大陸民眾能接受當局對台更溫和的立場。