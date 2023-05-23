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聯合報民調賴清德領先　侯友宜起步最晚猛追、柯文哲曝三腳督確立

記者黃翊婷／綜合報導

在23日公布的最新民調中，民進黨總統參選人賴清德以28％支持率領先對手侯友宜的24％、柯文哲的22％。對於民調結果，賴陣營表示會按照既有步調努力解決人民的問題；侯陣營認為他們起步最晚，將急起直追；柯陣營則強調，目前的選情已經確定是「三足鼎立」的狀態。

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴陣營將按照既有步調繼續努力。（圖／記者李毓康攝）

2024總統大選各陣營參選人相繼出線，賴清德、侯友宜近日不斷隔空互打兩岸議題，柯文哲疑似受到刻意邊緣化，但柯表明自己突圍能力很強，選情也逐漸白熱化。

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲侯陣營準備急起直追。（圖／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，在《聯合報》最新民調中，賴清德以28％支持率領先侯友宜的24％、柯文哲的22％，對此，賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，競選團隊會按照既有步調，繼續努力解決人民的問題；侯幕僚認為他們起步最晚，現在起將急起直追，持續整合、請益，不會輕忽選情；柯文哲辦公室發言人陳智菡強調，柯的民調近期穩定上升，目前已確定是三足鼎立的狀態。

▲民眾黨總統參選人柯文哲國政願景記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯陣營認為目前選情已是三足鼎立。（圖／記者林敬旻攝）

針對藍綠白選情，台灣民意基金會董事長游盈隆22日在臉書發文分析，侯友宜520在國民黨中央造勢場上說道，「中國大陸將其統一模式強加台灣身上，台灣主流民意無法接受。任何執政黨，在服膺民意原則上，都須讓中華民國站在追求和平的基礎，自我提升到有能力阻擋壓力，以至於對方無法付出發動戰爭的代價。」簡單來說，就是台灣主流民意無法接受「一國兩制式的統一」，為追求和平，台灣須強化自我防衛能力，讓中共因侵台代價太大而不能發動戰爭。

「如果是這樣的話，除了修辭上的不同，侯友宜在這兩個關鍵問題上的立場和民進黨政府有何不同？」游盈隆提到，同一天，賴清德直接嗆侯友宜「接受九二共識，也接受一中原則」，彷彿投了一顆時速一百英里的速球，來個直球對決，顯然賴陣營擔心和懷疑侯所言為真，侯陣營當天立即回應「侯從未公開說過」。他分析，這是否意味未來選戰開打侯陣營不會主張或碰觸「九二共識」，關係重大，值得關注。

游盈隆表示，相較賴侯在兩岸議題上交相駁火，柯文哲在「九二共識」問題上，近期也有多次委婉表示不接受，維持一貫語焉模糊，即便在同一天淡水戶外造勢場合，柯文哲也只是「兩岸和平，台灣自主」一語帶過，沒有石破天驚的言論發表。他評論，這樣的低調，可能讓柯文哲未來尋求突圍，避免被兩大黨邊緣化，欲振乏力。

游盈隆強調，兩岸關係是台灣總統大選無法廻避的議題，重中之重，絕非假議題，任何像樣的總統候選人都必須有清楚的立場、有力的論述和可行的政策，而選戰開打，兩大黨候選人一上場就砲火兇猛，像是重量級拳王爭霸戰，兩個選手一進場就彼此叫囂，頻頻下重手，打對手要害，毫不留情。

但游盈隆也提到，在激烈的交鋒中，他看到了一線希望，那就是，打造台灣新政治共識的希望，「畢竟，所有重要共識都是在嚴重分歧中打造出來的，不是嗎？」

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