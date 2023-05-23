2023國際茶道節推「買千就抽」　送10項客製宣導品和紫南宮錢母

▲「2023國際茶道節」27號登場，10項客製宣傳品今亮相。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023竹山國際茶道節將於27日登場，為吸引更多遊客共襄盛舉，鎮公所特別設計10款宣導品，只要遊客從開幕日到6月4日來會場消費滿千，就有機會將宣導品帶回家。

起跑記者會今天在主會場紫南宮停車場舉行，10款紀念品包括紀念茶杯、茶巾、polo衫、拇指扇、3款系列茶包、餅乾、組合紀念品2款等，搭配「買千就抽」活動：竹山鎮公所表示，遊客只要在會場展售攤消費滿1000元，就可獲得抽獎券1張，除了紀念品，更有機會能獲得紫南宮套幣、金幣或銀幣1枚，且通通有獎。

鎮公所指出，這次活動分為5大主題，第1、2部分為茶體驗；第3部分為展售區擺設，讓民眾近距離與茶農互動，了解茶的生長、品嘗茶的美味；第4部分為增加活動可看性，將邀請日本、韓國茶道師來台展演，展現多元茶文化；第5部分則是每日的表演活動，包括茶文化表演、傳統戲曲布袋戲、歌仔戲融入竹山文化的展演等，9天活動天天精彩。

食農教育推動亦為國際茶道節重要目標，鎮公所這次邀請到許多南投在地茶產業農民與老師，開設多樣的手作DIY及導覽，各項體驗活動已於ACCUPASS網站中開放報名，搜尋「2023國際茶道節」便可瀏覽；於紫南宮活動場地辦理的體驗大部分為親子活動，民眾不分年齡皆適合參與；另也提供場外的半日及全日遊程，可在其他場館體驗製作茶球、採茶活動，也可以踏上茶園享受與大自然的對話，更進一步從中了解台灣茶產業以及政策發展，喚起對本土自然環境的關心。

竹山鎮長陳東睦表示，期盼透過活動讓竹山的茶能享譽國際，讓更多人知道「茶的故鄉」竹山之美。