7-11「神級冰品」強勢回歸！　業者證實了

▲7-11。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

還記得那年夏天的「思樂冰」嗎？當年炎炎夏日，喝上一杯可樂冰沙簡直是學生們的小確幸，還有各式各樣裝杯的小撇步出現，就為了能多喝上一口。雖然不少人因為停賣而感到惋惜，不過，近日有民眾在7-11總部門市發現思樂冰機台已悄悄回歸，超商業者也證實，預計會在今年夏天推出。

有民眾發現，位於台北市信義區東興路上的7-11總部門市擺著思樂冰機台，分別有可樂及芬達2種口味，不過尚未開始提供服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，計劃在今年夏天推出全新的冰品，包括思樂冰和霜淇淋等。然而，他們強調這些產品目前僅在內部測試階段，尚未正式開賣。

▲「思樂冰」傳出將重新回歸。（圖／資料照）

思樂冰對於7、8年級生的童年回憶，有著無法撼動的地位，社群平台上不乏討論、緬懷思樂冰的相關文章。據本站報導《他嘆小孩不懂「思樂冰多好喝」！網淚憶：抽到一塊可以講到老》，就有網友表示，「蓋子還要蓋好加到滿，然後滿出來的現場吸」、「我跟小孩講他們都不懂」、「小學超愛，3個小孩吃一杯都很夠」、「抽到一塊過可以講到老」、「看到就覺得頭隱隱刺痛」、「裝的時候一定要趁店員不注意偷喝，而且偷喝完還要把蓋子裝上去，一邊敲一邊裝滿」。