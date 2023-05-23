「螢光烏賊」重金屬鎘超標！日本3產品邊境遭攔　葡萄、藍莓上榜

▲日本出口「螢光烏賊」檢出重金屬含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布一周邊境查驗結果，共計11項產品不合格，其中有3項自日本，其中自富山縣進口的「螢光烏賊」被驗出重金屬鎘2 mg/kg，超過鎘於頭足類限量標準1 mg/kg，因不符合食品安全衛生管理法第17條規定，29.4公斤產品遭退運或銷毀。由於螢光烏賊於6個月內驗出2批重金屬殘留不合格，食藥署也提高同號列抽驗比率至20~50%。

依據食藥署公布資訊，日本輸入的不合格產品分別為山梨縣的「鮮葡萄」、德島縣的「鮮藍莓」以及富山縣的「螢光烏賊」。食藥署副署長林金富表示，鮮藍莓驗出的農藥氟大滅在台灣不准用，該產品驗出0.07ppm不符格食品安全衛生管理法第15條有關「農藥殘留容許量標準」規定，9公斤需退運或銷毀。

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此外，山梨縣的鮮葡萄則被驗出農藥Cyclaniliprole 0.04 ppm，林金富表示，這是一種可用在蘋果、梨、茶葉的殺蟲劑，葡萄屬於小漿果類，不在准用範圍，此次驗出劑量已超出0.01 ppm法規極限值，45公斤也需退運或銷毀。林金富提到，此為該業者首次被驗出不合格，亦提高到抽驗比率至20~50%。

本周公佈不合格產品中，另有2款中國大陸進口的醬料包驗出非准用防腐劑去水醋酸，共計148.35公斤全於邊境退運或銷毀，並未流入市面。

▲日本出口「鮮藍莓」檢出農藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）