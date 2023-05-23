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社會 社會焦點 保障人權

可以口交不准%%…猴急調酒師暗巷硬上正妹　他稱兩情相悅下場慘

▲酒吧,夜店。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲調酒師阿光在暗巷硬上女顧客，遭判刑3年2月後一路不服上訴，最終仍遭駁回定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名調酒師阿光（化名）在PUB認識正妹小妮（化名）後，隨即相約在外面「野戰」，阿光見小妮願意替其口交，以為能夠更進一步，脫掉衣物後要硬上，小妮雖表明不願意，但仍遭性侵得逞，法院依強制性交罪判阿光3年2月。阿光不服判決一路提出上訴，最後最高法院認為量刑無違誤，駁回上訴，全案確定。

判決指出，2020年8月7日凌晨，阿光在PUB裡面搭訕一名正妹小妮，酒精催化下，阿光先是帶小妮到外面騎樓激情擁吻、愛撫，之後又轉往附近巷口繼續纏綿。

阿光見到小妮願意為其口交，以為能夠開始「做愛做的事」，沒想到小妮這時卻表示拒絕，準備離開現場，阿光不死心、阻止對方離去，強行脫去小妮的連身洋裝與內衣褲後性侵得逞。事後小妮抱著衣物、崩潰哭著跑回PUB，友人見其衣衫不整，著急詢問到底發生什麼事，小妮才說出遭到性侵一事，PUB員工得知後協助報警處理。

阿光接受偵訊時，否認強制性交犯行，強調兩人雖有親密的肢體接觸，但沒有發生關係，自己也沒有強迫小妮留下。

不過，小妮除了在會陰部有2公分的撕裂傷外，在法院審理時表示，自己精神方面出了問題，服藥時間將近1年，也開始變得害怕與異性四目交接。

法院一審認定阿光強制性交犯行明確，並對小妮的性自主決定權及身心健康造成極大損害，考量阿光審理時坦承性侵犯行，積極欲與小妮調解，依強制性交罪量處3年2月；但上訴二審後，阿光又改口否認犯行，堅稱兩情相悅，但高雄高分院法官不採信辯詞，仍維持原判。

阿光不服上訴至最高法院，合議庭認為，小妮事後經醫師驗傷診斷確認下體有一處撕裂傷，事發現場還留有她的部分衣物，加上本人自白和同行女性友人、PUB安管人員的證詞，種種證據都足以認定阿光性侵，高雄高分院的判決並無不妥，駁回上訴，全案確定。

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