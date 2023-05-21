13歲妹遭鄰居60歲翁性侵　父出獄「洗內褲揭發」竟又扯出3同夥！

▲少女遭性侵，父親出獄後才揭發。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東湛江一名13歲少女小麗（化名）長期遭到60多歲的鄰居叔叔性侵，她的父親最近出獄之後，在家幫忙洗內褲時發現上面有血，才終於揭發了此事。但令人傻眼的是，警方展開調查後，竟發現同村以及隔壁村還有共3人涉案。

根據《北京青年報》報導，小麗的父親龍先生表示，他有兩個女兒、一個兒子，之前他因為盜竊入獄，孩子的母親也在外地打工，孩子就在老家跟奶奶生活，但奶奶也要賺錢貼補家用，所以孩子有點疏於照顧。

龍先生說，前陣子他出獄，在家幫忙洗衣服，發現大女兒的內褲上有血跡，「她今年13歲，我以為是月經來了，請奶奶去問，結果女兒說不是月經。」

接著，龍先生又聽兒子說，有大人會給他大女兒錢花，才感到不對勁，「我在手機上面看到她跟鄰居的聊天記錄，才知道她被性侵了！」

龍先生指出，鄰居老翁已經60多歲，自己從小跟對方的兒子一起長大，「沒想到現在他在性侵我女兒，還用微信跟我女兒聊性生活，說得很難聽！又給我女兒零用錢花，說不要告訴我！」

龍先生於是找上了鄰居，對方想要私了，給了一些錢，說給孩子買些補品補回來，但龍先生不願意，還是決定報警，「他現在已經被抓了，還供出了同夥，另外兩個人也被抓，還有一個跑了，總共4人，3個是我們村的，1個是隔壁村的。」

從聊天記錄中可以發現，小麗多次向鄰居老翁要零用錢花，鄰居老翁還提醒小麗買東西要注意不能被爸爸發現。龍先生說，一開始對方要跟女兒發生性關係，孩子是不願意的，但對方又用零用錢誘惑，「因為從他那裡能拿到錢，孩子對他就比較聽話。」

龍先生還說，事件發生後，女兒脾氣變得暴躁，流露出輕生念頭，還說爸爸重男輕女，「但其實三個孩子我是一視同仁的，我和她媽媽從小也很寵她，也經常給她零花錢，但之前我和她媽媽不在家，她可能缺零花錢了。」

當地村幹部說，嫌疑人已經爆抓了，警方還在調查中，村裡大家不是很了解，但會配合調查。