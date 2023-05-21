趁妻回娘家性侵小三女兒！獸父噁喊「這叫做愛」　18年後被重判

▲台南一名獸父性侵國小女兒，18年後全案開啟調查，他被判刑7年6月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名女子琳琳(化名)讀國小時，母親因家暴回娘家，父親竟趁機對她伸狼爪，把她叫進房間說「現在要跟我做的事情就叫做愛」，接著性侵得逞。18年後琳琳在教會說出幼年遭性侵一事，經教友通報，全案才開啟調查。台南地院審理，認為父親犯行屬實，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，琳琳2005年就讀國小三年級時，和父母、哥哥同住，當時母親遭受家暴，回娘家1個月，父親竟將她叫進房內，對她說「現在要跟我做的事情就叫做做愛」，接著不顧她哭泣喊「不要」，性侵得逞。

後來琳琳在學校一直上廁所，老師擔心她身體出問題，加以關心訊問，琳琳馬上落下淚來，向老師哭訴遭性侵，老師也立即通報學校和琳琳母親。當時雖有社工介入，但琳琳母親以為她只有被侵犯1次，最後竟不了了之。直到琳琳長大，在教會分享性議題時，說出幼年遭到父親性侵，經熱心教友通報，全案才開啟調查。

全案審理時，父親全盤否認犯行，稱當年他心情不好，經常喝得很醉，甚麼都不記得。

但母親作證，當時她接到老師電話，得知女兒被性侵，因覺得事情難以啟口，就跟女兒說「原諒爸爸1次」，講的時候琳琳是哭著的，她覺得自己沒揭發也有錯。最近丈夫打電話來質問「為何這件事又掀起來了」，承認有對女兒「做1次」，但她認為「女兒已經長大了，可以自己決定要怎麼處理」。

法官認為，琳琳在偵查時仍表示不想提告，且情緒激動、哭到無法言語，可見她並沒有誣賴父親的必要，判定父親對琳琳性侵至少1次，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處7年6月徒刑，全案還可上訴。