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首創再生「永續航空燃油」載客飛行　成本貴30萬！華航：不漲票價

▲▼華航永續示範航班今起航，挑戰天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行。（圖／華航）

▲華航永續示範航班今起航，挑戰天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行。（圖／華航）

記者李姿慧／新加坡報導

華航「永續示範航班」台北-新加坡來回航班今(22日)啟航，其中回程航班CI754新加坡飛台北航班，添加10%由地溝油等廢油製成「永續航空燃油」，首創台灣航空使用「永續航空燃油」載客飛行，華航坦言，添加永續航空燃油讓該趟飛行油費成本增30萬，但票價漲幅皆由華航吸收。

華航首架添加再生的「永續航空燃油」航班CI754，今下午13時29分自新加坡起飛，預計晚間18時抵達桃園機場，該班CI754永續示範航班在新加坡機場添加10%永續航空燃油。

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華航表示，「永續航空燃油」是經嚴格ISCC國際永續標準及ASTM國際航空燃油標準認證通過，為華航首次使用「永續航空燃油」(SAF)載客飛行，也是繼2017年起領先國內航空業界，陸續於A350-900、A321neo新機空機飛渡添加SAF後再一創舉。

▲▼華航永續示範航班今起航，挑戰天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行。（圖／華航）

▲華航永續示範航班今起航，添加10%再生永續航空燃油首度載客。（圖／華航）

華航企發室經營發展部經理鍾人傑表示，目前永續航空燃油價格為為一般傳統燃油2倍到4倍，最貴還有5倍；新加坡回程航班添加10%永續航空燃油，這趟油量比一般傳統燃油增加了30萬左右成本，雖票價會有壓力，但初期推廣永續，基於責任感，多的成本由華航吸收，將致力在不影響票價下推展永續作為。

鍾人傑指出，IATA國際航空運輸協會(International Air Transport Association)預估約2035年之後，永續航空燃油會被航空界被普面使用，永續航空燃油供應和需求會達到一個平衡點，永續燃油價格會跟傳統燃油一樣，航空公司負擔比較輕，也不會影響票價，期盼未來產業結構改變朝向正向，不管使用者或供應商能共同邁向永續，讓供需趨向平衡。

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