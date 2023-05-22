新人剛到職「連續上班15天」熬夜加班　聽到一句話不爽辭職了

▲男子連續上班15天，才知道沒有加班費可以領。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一名20多歲年輕人進入系統開發公司上班，卻沒想到入職之後，不但連續上班15天，工時長達14個小時，還不能補休，甚至被告知「我們是算年薪的，沒有加班費」，讓他果斷辭職，離開這間公司。

根據「日刊SPA！」報導，男子三橋大地（化名）原本希望進入系統開發部門當一名工程師，但卻被分配到管理餐飲業收銀後台程式，主要業務是和客戶溝通處理程式問題。由於沒有被派到想去的部門，他鼓起勇氣詢問上司，得知是要先讓他面對客戶，瞭解對方是如何使用系統。

主管的這番話似乎有些道理，讓他決定先忍下來，好好努力工作。然而這樣的心情並未維持多久，當時黃金周才剛過，公司業務變得相當繁忙，地獄般的日子開始了。

在公司前輩的要求下，三橋跟著出差，每天從上午9點工作到深夜快凌晨才結束，這樣的日子持續12天。就在終於忙完之後，卻在客戶要求之下，主管點名三橋必須再多工作3天。儘管他很不開心，但仍依照公司指示完成工作。

歷經連續上班15天，三橋想請補休，但卻被告知「接下來一周內可能還會有突發狀況，請到班不要休假」。不只如此，他原本還以為工作加班到深夜能拿到豐厚加班費，卻被說「我們是算年薪的，沒有加班費」。這一切讓他無法接受，決心辭職，離開這間公司。