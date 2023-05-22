▲世衛行動團揭WHA「9大宗旨」，越洋連線開場先卡頓20分鐘。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）於瑞士日內瓦舉行，衛福部組成的「世衛行動團」與立委考察團今（22）日下午與立法院衛環會進行越洋連線，分享會議討論內容。會議原定於台灣時間下午2至3時召開，但雙方卻花了將近20分鐘處理連線問題，直至下午2時20分才由衛福部長薛瑞元進行議題報告。

新冠肺炎延燒全球3年，這次WHA舉行格外受到世界關注，但台灣今年仍遺憾沒有收到邀請函，也無法以觀察員身份參與，不過衛福部等相關單位仍組團前往，當地也有不少台灣人前往聲援。

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薛瑞元昨晚舉行國際記者會，除了幫台灣發聲外，也提到健康領域不應該把政治扯進來。他更特別提到，台灣近年逐漸成為世界網絡中的一員，和其他國家的交流越來越密切，代表當有傳染病疫情出現，台灣如果變成破口，很可能疫情就會快速傳播出去。

▲衛福部長薛瑞元在瑞士越洋連線說明本次WHA大會重要討論議題。（圖／記者嚴云岑攝）



薛瑞元也坦言，這次新冠疫情，因為台灣有充分警覺心，第一時間就採取防範措施，下一次台灣是否仍然有這麼幸運，就不知道了。

薛瑞元強調，從SARS和新冠肺炎可以看到，在中國因為許多條件之下，很容易發生新興傳染病，台灣可以說是整個世界在面對新興傳染病的第一線，如果沒有全球網絡互相提供資訊，下次疫情出來，也許台灣就成了破口，以台灣和各國交往情形，這對全世界來說，是非常可怕的現象，所以台灣有十分充分的理由被加入WHO，台灣也不會放棄任何努力。

第76屆WHA大會主題為「世界衛生組織成立75週年：拯救生命，邁向全人類健康」。薛瑞元今日在連線討論會中提到，本屆大會重要討論議題分別為非傳染性疾病防治（NCDs）、傳染病防治、全民健康覆蓋、緊急醫療服務、病人安全、婦幼及青少年健康、臨床試驗試驗與藥品、地生產和心理健康。

薛瑞元表示，台灣有自己的專業價值，很多公衛醫療作為都比WHO提出的目標更先進，成果也可以提供給全世界其他國家參考。台灣會持續爭取參與WHO相關活動，也願意把台灣經驗、價值輸出，跟國際互通有無，也希望透過持續不懈的溝通，讓台灣有更多機會提供公共衛生醫療協助，希望能成為全球公衛體系一員，不至於被遺忘造成疏忽。