健保署女官員偷查個資去討債　她欠債卻連女兒、女婿都被要錢

▲中央健康保險署。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾在中央健保署任職的羅姓女子，因為和吳姓女子有債務糾紛，不滿吳女欠債不還，竟利用健保署的「承保財務資料系統-個人基本資料」查詢系統，私下偷查吳女的手機，連吳女的女兒林女、女婿李男的資料也不放過，並打電話跟吳女等人要錢，吳女驚覺個資外洩，向檢方檢舉，羅女趕緊自首，法院審理後，依違犯個資法判處她徒刑10月，緩刑3年，繳交公庫10萬元。

判決指出，羅女是從2018年11月到去年8月間在衛生福利部中央健康保險署任職，而她與吳女有債務糾紛，她到健保署上班後，發現「承保財務資料系統-個人基本資料」查詢系統可以查民眾的姓名、身份證字號、眷屬資料、聯絡電話及地址等資料，因此私下偷偷查了吳女的個資，並打電話給吳女。

後來羅女又陸續查了吳女的女兒林女、女婿李男的相關資料，同樣打電話跟他們要錢，累計4年間就查了23次，後來吳女等人驚覺個資遭外洩，於是向健保署及檢方檢舉告發。

羅女發現東窗事發，於是主動向檢方及健保署自首，並坦承犯行，檢方偵辦後依違反個人資料保護法將她起訴。

法院審理時，法官考量羅女犯後坦承犯行，犯後態度尚可，且在檢方展開偵辦時，就主動向地檢署自首，因此依違反個資法判徒刑10月，緩刑3年，但需支付公庫10萬元，全案可上訴。