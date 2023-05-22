上海在市區打造「硅巷」科技街區　吸新科技科創產業入駐

▲上海硅巷科創街區地圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市長寧區以往藉著「法租界」的人文歷史情懷吸引外國遊客，隨著都市更新發展，長寧自2022年起，大力推動「上海硅（矽，下同）巷」科創街區建設，吸引眾多新創、高能級科創企業進駐，期待藉著科技回歸都市的動能，使都市更新透過產城融合發展，走出一條「新路徑」。

▲「上海硅巷」NO.1將於2023年底竣工。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，2022年，長寧提出「上海硅巷」科創街區理念。區虹橋辦結合實地走訪和詳實調研，同步發佈《「上海硅巷」科創街區產業研究報告》，圍繞總體評價、產業布局、下一步工作舉措和重點推進方向等方面，為街區建設提供理論支撐和發展參考，助力「上海硅巷」形成品牌效應，持續放大街區影響力和傳播力。

根據規劃，「上海硅巷」科創街區，整體呈現為「田字格」形狀，東至江蘇路沿線，南至延安西路沿線，西至凱旋路沿線，北至長寧路-愚園路沿線，中間沿武夷路、定西路為十字支撐，將打造為一站式新雙創街區。

街區整體呈現學區、園區加社區的「三區聯動」，生產、生態、生活的「三生融合」及產業鏈、創新鏈、人才鏈的「三鏈疊加」。憑藉當地大院、大校、大所，街區可服務科技上下游企業「一條龍」發展，持續轉化科技成果。

▲2024年竣工的中國建築西南設計研究院電腦模擬景觀圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

同時，「硅巷」將重點發展以人機交互、智能（智慧）終端及系統集成為主的人工智能（AI）產業，聚焦以新一代網路技術、互聯網+、微電子為代表的新一代電子資訊產業，再加上完善周邊零售、餐飲、便利店、健身等商業服務設施，為科技人才提供所需的生活配套。

「上海硅巷」科創街區預計在2023年年底竣工驗收「上海硅巷」NO.1、WYSH翡悅里、新象限·武夷、又又中心、武夷坊等項目。