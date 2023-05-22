冒用「口罩國家隊」商標　火車站公開設點販售慘了

▲業者在車站販售機賣「中衛防疫」口罩，讓民眾誤以為是真的國家隊「中衛」所製造。（圖為正牌中衛／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

中衛防疫公司前年起，在台鐵、北捷、桃捷擺設口罩販賣機，販售印有口罩國家隊「中衛」字樣的口罩，經消費者發現是假貨而投訴，檢警單位前往各站點與倉庫查扣大量冒名口罩，遭冒名受害的除了中衛，還有凱笙、士誠、新加醫療用口罩，不法獲利15萬5985元，台北地檢署22日依違反《醫材法》起訴中衛防疫、水福生技2公司，和老闆鄭淳池、張永豐及員工等7人。

起訴出，鄭淳池身兼中衛防疫消毒包有限公司、物販物聯網有限公司、樂遙遙信息科技有限公司負責人，鄭明知自己的公司和口罩國家隊「中國衛生材料生產中心」無關，且「中衛」已經被註冊登記為衛生口罩、工業口罩、手術口罩等商標權，卻從2021年6月9日到2022年5月9日間，在台鐵、北捷、桃捷多處站點租用空間，擺設販賣機。

由於販賣機外觀上印有「中衛防疫」，販售的口罩也印上「中衛防疫」，讓民眾誤以為是國家隊的中衛口罩，透過LinePay交易取得後，才發現根本是假貨，有消費者不滿，向正牌的中衛公司投訴，警方獲報後展開調查。

結果發現中衛防疫除了仿冒「中衛」，另外還委託水福公司龜山廠協助生產口罩，分裝到仿冒的「凱笙」、「士誠」公司的醫療用口罩外盒，並對外販售，水福公司甚至直接在自己的官網供，公開販售未經授權的「新加」一般醫療用口罩，被「新加」員工發現而檢舉。

檢察官陳玟瑾調查後，認為「中衛防疫」、「水福公司」分別涉犯冒用他人合法依材標籤、未經核准擅自製造醫療器材等罪，依《商標法》、《醫療器材管理法》起訴2公司外，負責人鄭淳池、張永豐和員工林少帆等7人也一併提起公訴。