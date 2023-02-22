男賤賣「過世母4件LV包」　買家怒告：是假貨！老爸關鍵3字補刀

▲北市石姓男子明知過世母親留下的4件LV包是仿冒品，仍以共6800元賣給李姓女子，李女交易後發現是假包報警處理。（示意圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

北市石姓男子將過世母親留下4件LV包，向林姓女友人借臉書帳號刊登「棋盤胸包1900$/黑色皮質公事包1200$/棋盤肩背包1600$」等訊息，李女看完心動與石男約面交，並以6800元成交，後來發現是假包憤而報警處理，LV公司也提告，士林地檢署偵結，依詐欺等罪將石男起訴。

起訴指出，石男明知「LV」商標圖樣是法商路易威登馬爾悌耶公司（Louis Vuitton）向經濟部智慧財產局申請註冊取得的商標權商標，指定使用在手提包等商品，且仍在專用期間內，非經商標權人同意或授權，不得在同一或類似商品使用相同或近似的註冊商標，也不得販賣仿冒商品，或意圖販賣而陳列。

石男卻於2021年1月30日將過世6年母親留下的4件LV仿冒包，用林姓女友人臉書帳號PO文：「棋盤胸包1900$/黑色皮質公事包1200$/棋盤肩背包1600/斜背桶包1500$/棋盤手拿包1800$/士林自取」，李姓女買家看到後，火速與石男聯繫，並約當天下午在士林區某超商面交更以6800元成交。

事後，李女發現包包是假的，報警處理，路易威登公司得知後也跨海提告。

偵查時，石男矢口否認說，自己對品牌毫無認知，但父親有提過包包是便宜貨；石父則向檢方老實指出，曾向兒子說LV包包是便宜貨。

檢方查看石男與李女LINE對話，發現李女曾質疑包包是假貨，但石男未表示包包並非名牌，足見他得知賣的是仿冒品，加上石男手機內有拍攝LV品牌的物品，更加確定他認識該品牌。

檢察官根據雙方對話紀錄截圖、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務查詢結果、商標鑑定報告書等，依違反《商標法》第97條後段透過網路方式非法販賣侵害商標權商品、詐欺取財罪提起公訴，建請法院從一重論以詐欺取財罪，扣案4件仿冒品，依法宣告沒收。