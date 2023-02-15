翻玩商標≠戲謔二創　潮流達人遭LV跨海提告！商品繼續賣下場曝

▲法院認為翻玩知名商標容易造成消費者混淆誤認，觸犯《商標法》。（圖／翻攝MF BY G.C.D.C）

記者劉昌松／台北報導

潮流達人黃克誠等人創設MF BY G.C.D.C品牌，以「翻玩設計」的方式，改造多家世界知名品牌服飾販售商品，並聲稱只是「戲謔仿作」、「二次創作」，先前被LV跨海提告涉嫌仿冒，經檢察官起訴後，其中1名公司負責人顏伯修已經被判刑確定，但關商品至今仍持續販售，台北地檢署15日再依違反《商標法》起訴黃、顏等4人。

「翻玩」(bootleg)源於國外街頭潮流文化，指得是在原有的設計上，加上創意改造，有時是向經典設計致敬，有時則帶有嘲諷惡搞的意味，曾在台灣帶起一陣時尚潮流，而黃克誠(Eric Huang)與顏伯修、劉有倫等人分別成立米斯美客、諷林火山等公司，打造出MF BY G.C.D.C，改造LV、GUCCI、HERMES、CHANEL等知名商標，販售商品。

早在2021年間，LV就認為黃克誠等人的商品，嚴重侵害既有商標而跨海提告，黃和顏伯修都遭起訴，其中米斯美克負責人顏伯修曾在法院抗辯，聲稱翻玩設計是「二次創作」，應屬具有詼諧意涵之「戲謔仿作」，未致相關消費者混淆誤認之虞，屬於商標權的合理使用。

但智慧財產及商業法院認為，所謂的「戲謔仿作」(parody)，是基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，在滿足著作權合理使用情形下，對於可聯想到原著作且明顯辨識差異、具備幽默或戲謔特質的仿作。而商標權主要目的在於辨識功能，避免相關消費者對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，不能把他人商標用來作為自己的商品交易。

因LV等知名商標本身也會和其他設計師合作，以亮麗活潑之色彩，或結合趣味、俏皮或年輕特性之街頭時尚風格，重新演繹經典商標圖樣，顏伯修未經授權就對知名商標做二次創作，可能會使消費者瞬間產生是正版系列商品，或存在關係企業、授權關係、加盟關係等混淆，因此依違反《商標法》判處徒刑5月，得易科罰金確定，顏伯修同時要把侵害到LV商標的商品銷毀，並和公司連帶賠償LV79萬2千元。黃克誠涉案部分仍在法院審理中。

沒想到在前案審理期間，MF BY G.C.D.C的忠孝東路旗艦店與中山店，仍持續在販售大量翻玩知名品牌的服飾、生活用品、家具乃至於裝飾品，LV因次再次提告，這次台北地檢署一口氣將相關公司負責人、店長黃克誠、顏伯修、劉有倫、陳威穎等4人都提起公訴。