機車停車格遭挪2次　媽見「整台連移2格到線外」氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽日前和女兒前往某購物商場逛街，好不容易找到機車停車格，沒想到第一次出來放東西時，就發現機車被人移動，原本覺得應該沒關係，結果第二次出來時，機車居然「移動了2格」，被放到車格之外，讓她超級傻眼。

▲原PO的機車被人從中間移動到車格外面。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，平時都是開車代步，20日和女兒前往台中某購物商場逛街，因為擔心不好停車，就改騎機車過去，很幸運遇到空位（箭頭1的位置），當時看到有警察在人行道開罰單，還很慶幸自己有找到停車格，大約2個小時之後，她想把買好的東西先放到機車上，於是返回停車地點，沒想到機車竟然被移動了半格，剛好卡在白線上（箭頭2）。

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原PO表示，女兒曾半開玩笑說要拍照，擔心機車會被移到不見，她覺得不是停在最外面那格應該不會怎樣，而且人心或許也沒有這麼壞，結果1個小時之後再回來，她的機車就被移動了整整2格，停到車格之外，當時她在箭頭1至2的地方來回確認，一度以為機車被偷了，「等到定下心再看，才發現車子被移到停車格外面，好生氣！」

原PO坦言，考慮到萬一有人需要移車不方便，她平時停放機車習慣不鎖龍頭，還會立中柱，沒想到善意被壞心人士利用，「以後我停好車一定要拍照！也給大家借鏡一下，幸好沒被開罰單，不然我真的要嘔死了。」

文章公開之後吸引超過1700人按讚，不少網友留言表示有過類似經驗，並分享防止被移車的辦法，「最好拍照存證，表示妳真的有停在停車格，照片可以幫妳申訴撤銷罰單」、「移車的人老經驗，知道最旁邊的車主可能會拍照留底，所以移其他的，模糊焦點」、「不停邊邊才更要拍照」、「這都還好，我有一次車被移到對向我才傻眼，從停車格直接變紅線，然後還被拖走」、「拍照較保險，記得時間也要有」。

事實上，機車明明停在停車格內，卻被人移動到其他地方，導致車主莫名其妙被開罰單的事情並不少見。警方表示，移車行為確實無法控管，如果車主因此挨罰，可以持相關事證免除罰則，假如機車在被移動的過程中受損，刑事上有可能觸犯毀損罪，車主可以拍照存證，並對移車之人提告求償。