陳歐珀退選　陳亭妃一夜沒睡：第一場「打詐國家隊」記者會他開的

▲陳亭妃與陳歐珀曾一起舉行「打詐國家隊」記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，同屬派系正國會的民進黨立委陳亭妃22日聲援說，一夜沒睡，內心難過不捨，自己和陳歐珀曾經一起舉行首場「打詐國家隊」記者會，「我相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關」。

陳亭妃表示，「昨天晚上一夜沒睡，內心難過不捨！」她回憶，在立法院由立委召開的第一場記者會，要求政府要成立「打詐國家隊」，建立各部會的「打詐單一窗口」，加重刑責嚴懲詐騙集團，就是自己跟陳歐珀一起召開的，召開記者會之後，她和歐珀還有幾個立委就一起研擬「打詐」的相關法案，並與行政院溝通。

陳亭妃透露，而且兩人會開第一場打詐騙的記者會，也是陳歐珀發動的，「我們所有關心的立委也不斷督促行政院的打詐五法要儘速完成三讀，因爲有這些共同開會討論的過程，所以我相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關」。

陳亭妃說，如今陳歐珀為了他的「識人不明」，做出了退選的決定，認為只有脫離政治圈，才能真正捍衛他自己的清白，看到真正的真相，「我佩服他的勇氣，也尊重他的決定，但是陳歐珀有說我們要再繼續一起『打詐』」。

陳歐珀今年1月13日曾與陳亭妃一起舉行「呼籲政府打詐騙，嚴懲無良詐騙犯」記者會，質疑詐欺犯罪猖獗，近年來案件量已超越毒品犯罪，成為我國比例最高的刑事犯罪，近期更有冒充政府普發6000元現金的詐騙簡訊，引起民眾人心惶惶。

針對陳歐珀宣布退選，民進黨發言人張志豪稍早表示，尊重陳歐珀委員的決定，勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦此案，勿枉勿縱；至於後續提名事宜，將送交2024大選提名策略小組討論。該小組將於本周二下午開會。