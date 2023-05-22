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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　他反問：那蔡英文呢？

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜21日晚間為稱「台南人沒眼睛」道歉。新北市議員葉元之表示，民進黨也應以同樣標準，叫總統蔡英文、立委管碧玲、前立委段宜康道歉，並喊話綠營的總統參選人賴清德，「如果不敢，就是俗辣」。

國民黨總統參選人侯友宜20日出席《董事長開講》節目，稱前台南市議員謝龍介沒當選台南市長是「台南人沒眼睛」，引發綠營砲轟，賴清德也要求侯友宜必須道歉。

對此，侯友宜表示，基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，他要對台南市民朋友衷心致上歉意，往後的發言中，他也會更加精準發言，表達他對現況的憂慮，並且全力以赴讓台灣更好。

葉元之說，賴清德當然可以叫侯友宜道歉，這是他的權利，但是賴清德也要以同樣標準去檢視自己人。之前林佳龍沒選上台中市長，蔡英文説「台中人欠林佳龍一個道歉」；陳其邁選輸韓國瑜，管碧玲稱「高雄人對不起台灣」；2016年花蓮市長補選國民黨獲勝，段宜康說「無法假裝不鄙視花蓮人」。這才是真正沒有民主精神。

葉元之批評，民進黨從來沒有民主DNA，他們認為只有民進黨選上才是民主，民主對他們來說是「民進黨做主」，民進黨的黨名裡有民主，就像太陽餅裡沒太陽，老婆餅裡沒老婆，民主進步黨也沒民主。所以賴清德，請叫蔡英文等人道歉，如果不敢，就是俗辣，趕快退出民進黨，不然就不要假裝自己重視民主，實在有夠假。

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