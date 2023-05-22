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找「清潔工幫忙截肢」！醫師進行手術突缺人手...病人超慘結局曝

德國發生醫師找清潔工幫忙開刀的驚悚事件。（示意圖／Pixabay）

▲德國發生醫師找清潔工幫忙開刀的驚悚事件。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

清潔工版《派遣女醫X》。德國西部某醫院外科醫師因病患在局部麻醉手術過程中亂動，竟臨時找來院內清潔工幫忙，儘管手術成功、患者沒有併發或後遺症，醫師仍因違反規定遭解雇。

《美聯社》引述德國州立《西南廣播公司》（SWR）報導指出，該名美茵茲大學醫院（Mainz University Hospital）外科醫師於2020年的一次腳趾截肢手術中，因共同執刀的另2名外科醫師被叫去急診室，僅留下他與一名不符合資格的助手在場，但該醫師仍堅持進行手術。

然而，局部麻醉的病患因焦慮不斷亂動，醫師為了讓手術順利進行，臨時找來一位清潔工協助壓制病患，以及遞交手術工具，最後成功完成手術。直到某名醫院經理發現清潔工在手術室內，拿著染血紗布，事件才曝光。

院方事後坦承，該名病患雖無大礙，術後沒有出現併發症，但「不清楚病患遭截的腳趾下落」，更不知道是否被正確處理，醫院負責人則強調「這事情不應該發生」，違規醫師已在隔年被解雇。

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