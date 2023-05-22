文青教授竟是色狼！誘多名女大生「獻初夜」...鹹濕對話曝

▲雕塑家良超遭妻舉報偷吃女學生。（翻自微博+示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸四川傳媒學院雕塑系專業主任、青年雕塑家曾良超，近日被妻子實名舉報，表示曾良超在校期間，利用職權對多名女學生性騷、性侵，甚至有女學生傻傻被騙初夜。事件爆發後引發社會大眾矚目，本月18日四川傳媒學院也對曾良超做出處分，將他解雇。

曾妻爆料，曾良超在校工作期間，多次利用不正當手段引誘女學生發生關係 ，幾乎全校女同學都是他的後宮，尤其曾良超利用他的文青形象，吸引女學生注意，他同時也會在意幾位成績較好的女學生，並趁機接近對方。曾妻更說，她其實私底下接獲很多受害女同學的投訴信，女同學對於曾良超的動作性騷、言語性騷等指證歷歷，甚至有女同學在他的誘騙下，傻傻地獻出初夜。

▲曾妻爆料曾良超的淫穢內容。（翻自微博）

▲曾妻稱有不少女生傻傻獻初夜。（翻自微博）

曾妻還說，曾良超一度想要追求女同事，但被女同事拒絕，結果竟在背後放話，中傷該名女同事。曾妻也稱，自己在2022年為曾良超生下一子，但曾良超一度擅自帶走孩子，就是為了逼她離婚。

據悉曾妻的爆料引發眾多網友關注，事件發酵後，校方立刻展開調查，並指曾良超違反教師職業道德，造成不良影響，根據相關規定，經學校研究，決定對其予以辭退並解除勞動合同。另外網友們則紛紛說：「專騙18歲什麼都不懂的女生，狼師」、「中國的學校這種現象太普遍了，這根本是九牛一毛，當局應該要好好整治」、「我高中時候就有這種老師，特別愛跟女學生交流，最後還有女學生為他爭風吃醋。」

▲曾良超目前已被校方解雇。（翻自微博）

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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