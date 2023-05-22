下體深不可測！他把22cm剪刀直插在肛門　只為違法帶進監獄

▲囚犯竟把這把剪刀藏在肛門裡。（翻自《都市報》）

圖文／鏡週刊

美國印第安那州拉波特縣（La Porte County）監獄，近日有一名囚犯為了違法挾帶剪刀進入監獄，竟然不惜把長約22公分的剪刀直接插入肛門藏起來，但最後還是被獄警識破，而且這把剪刀不僅被成功發現，該名囚犯也沒有受傷。

據英國《都市報》報導，事發在本月17日，這名囚犯要入監前，獄警要求他做全身掃描檢查，但囚犯一度不配合，隨後獄警霍爾特（Jeff Holt）發現他的狀況怪怪的，下體好似藏有異物，於是持續要求這名囚犯接受檢查。不過這名囚犯依然拒絕配合，但在獄警強勢要求下，囚犯還是進行了全身掃描，果然發現他的屁屁裡，挾帶一把長約22公分的剪刀。

據悉獄警事後將這把剪刀成功取出，囚犯也沒有受傷。另外報導也指出，美國監獄從2017年起，陸續採用全身掃描檢查，更進一步仔細檢查囚犯身上與體內，有無夾帶任何毒品、非法藥品、刺青工具以及其他異物。

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