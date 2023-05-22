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韓國人氣女星宋智雅成D+AF品牌大使！5款「超百搭復古粗跟」美到想全收

韓國人氣女星宋智雅成D+AF品牌大使！5款「超百搭復古粗跟」美到想全收▲▼ 。（圖／品牌）

▲台灣時尚女鞋品牌D+AF近日宣布邀請韓國人氣女星宋智雅擔任品牌大使。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

如要說起台灣近年的穿搭走向，由韓國帶起的韓流時尚，從彩妝、日用品到衣著鞋款的穿搭，絕對是許多女孩最先選擇追隨的焦點。看準疫情解封，台韓小資女紛紛跨國掃貨，D+AF不僅持續推出新品，近日更宣布邀請韓國人氣女星宋智雅擔任品牌大使。

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

宋智雅因韓國實境節目發跡爆紅，因獨特魅力及多變穿搭風格受到觀眾喜愛，也透過媒體加持，讓原本就小有名氣的她成為擁有430萬IG粉絲的人氣女王！近期更宣布入主新東家SUBLIME，讓她的一舉一動更加備受關注，粉絲也紛紛敲碗歐膩回歸！

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

D+AF本次一口氣推出5款新品，從造型更可以看出「復古粗跟」重回時尚大勢！強調能修飾腿部線條、打造逆天長腿效果的「粗跟」鞋款，除了要再次成為許多女孩鞋櫃裡的本季必備單品，這次與宋智雅的合作，更要讓台韓小資族認識到D+AF嶄新豐富的不同面貌，以及時尚百搭的超高CP值特性。

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

粗跟「姐妹款」！俏皮優雅怎麼配都百搭
無論是放在上衣下著、包包鞋款，粗跟鞋可以打造出不同的穿搭氛圍！復古時尚蔚為流行，粗跟鞋款真的經典中的經典，加上簡約的設計語彙，可輕鬆地融入俏皮或優雅的穿搭，是近期最受歡迎的時髦百搭基本公式。
針對這次的瑪麗珍粗跟鞋款設計，D+AF延續以往總是貼心提供粉絲多樣的選擇，特別推出姐妹款，無論是「加厚水台高跟瑪莉珍鞋」或「加厚水台繫踝高跟涼鞋」，都搭配流暢的防水台設計，才能進一步提升粗高跟的穩定度，走起路來優雅又自帶氣場。

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

穿出率性隨意！智雅歐膩欽點NO.1
經典不敗的綁帶造型，隨意一套既能擁有率性不羈的帥氣感，搭配氣質穿搭也能在高貴中增添些許俏皮感。對於小隻女來說，從綁帶到粗高跟設計，都是增添個人氣場的首選，不過神奇的是，穿在高個女孩的腳上，也能展現內斂的氣質！值得一提的是，這款「漆皮綁帶後底高跟德比鞋」，也特別採用能更襯托腳踝透亮膚質的漆皮鞋面，讓每個女孩無論裙裝褲裝，都能若有似無地透出滑嫩美足小心機。白色與米色的選色，也能幫不同深淺膚色的女孩們襯出更優雅細膩的質感，難怪是眾多合作鞋款中，智雅歐膩欽點NO.1的設計！

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

學院風再起！瑪莉珍鞋配粗跟讓穿搭層次更有變化
穿膩鞋櫃裡的瑪莉珍鞋了嗎？沒關係，D+AF這回將瑪莉珍鞋與6.5cm復古高跟做了完美混搭的示範，甚至還以市面少見的大勢粉紫色與圓頭瑪莉珍做搭配，簡直就是小時候芭比娃娃夢幻逸品配件的放大版，穿上它，一秒就能和智雅歐膩一樣成為人間芭比！這款「圓頭細帶瑪莉珍鞋」也是以適合正式場合的漆皮面料為主體，側面俏皮的小圓釦賦予鞋款一絲甜美氛圍，讓小資女能穿上它輕鬆出席各種場合，無論是以設計感或實用性來說，都是超高CP值的鞋款。

▲▼D+AF,韓國,宋智雅,復古鞋跟,瑪莉珍鞋,德比鞋。（圖／品牌提供）

個性女孩必收！方頭瑪莉珍鞋坐穩今年趨勢爆款
覺得圓頭瑪莉珍鞋可愛歸可愛，但就是少了一點個性嗎？幸好D+AF這回也沒有放過再度穩坐年度爆款的方頭瑪莉珍鞋，搶眼的「漆皮方頭厚底高跟瑪莉珍鞋」帶來格外明顯的方形鞋頭、亮麗漆皮與復古粗跟，要讓每個挑惕的時髦女孩都尖叫「想要！」由於鞋款特別強調方頭設計，無論今天搭配哪種風格穿搭出門，都會讓路人的眼光在雙足處駐留，是一雙存在感十足，又能足夠凸顯個性與時髦眼光的鞋款。

不論最近是否剛好想買鞋，單就此次與品牌大使宋智雅難得的合作，以及這5雙鞋款的百搭與獨特性，真的很難不在這季引起小資女們的騷動。如果鞋櫃還沒有一雙能提高走路穩定度的粗跟設計，以及與任何穿搭都能大氣駕馭的鞋款設計，那麼就該好好考慮是否掏出神奇小卡把它們帶回家的時候了。

▲▼ D+AF 。（圖／D+AF）

D+AF官網：https://daf.shoes/4m0mp
D+AF門市：https://daf.shoes/7PwqP

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關鍵字：

D+AF韓國宋智雅復古鞋跟瑪莉珍鞋德比鞋

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