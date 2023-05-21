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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜引日韓和解談兩岸　民進黨批混淆視聽：沒知識也要有常識

▲▼發言人林楚茵、張志豪、卓冠廷召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人、新北市議員卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜20日晚間以「咱的台灣、咱的夢」為題演說，以近期日、韓和解類比兩岸議題。不過，民進黨發言人卓冠廷批評，侯友宜因為不敢面對，乾脆用錯誤類比來混淆視聽、誤導國人，日本、韓國沒有併吞彼此的野心，且日、韓合作是為了對抗中國威權主義的擴張，「把被害者當成加害者，顛倒是非」。

侯友宜昨天晚間參加網路節目「董事長開講」，以日、韓兩國經驗類比兩岸議題稱，日本首相岸田文雄提到「要克服困難，與韓國一起走向未來，這是做為首相的責任」；南韓總統尹錫悅也說，「不能因無法解決的歷史爭端，影響未來彼此合作的關係」。他認為，「日韓兩位領導人改寫亞洲的歷史，成為我們的典範」。

不過，卓冠廷今日表示，侯友宜稱2300萬人口現在都是民主自由的DNA，但重點是就如賴清德強調的民主自由不是國民黨的DNA，台灣現今的民主自由是台灣人犧牲奉獻、千辛萬苦爭取而來，並非國民黨或侯友宜給予，「請侯友宜自己回想過去那段歷史，你竟然聲稱是依法行政，對鄭南榕及其遺屬從來沒有表達一絲歉意，還大言不慚標榜民主自由的DNA，離譜至極」。

卓冠廷表示，侯友宜沒知識也要有常識，用簡單的二分法談兩岸關係，更刻意引用日韓關係錯誤類比兩岸，混淆視聽，根本是「竹篙湊菜刀」。他直指，侯友宜拿台灣的前途開玩笑的謬論，才是實際分裂台灣，請問侯真的知道自己在說什麼嗎？民進黨執政以來，在兩岸關係上從來沒有改變希望和平的立場，也不放棄任何和平的機會，唯一的重點，就是要秉持「對等」、「尊嚴」的原則進行，而非預設立場，而國民黨所謂的兩岸交流，就是要求台灣放棄主權，認同中國所設定的「九二共識」，一個中國的框架之中，這也是所有台灣人民所不能接受。

卓冠廷表示，侯友宜談到日本、韓國秉棄歷史的成見互相合作，但追根究柢，除了日本、韓國沒有併吞彼此的野心，這樣的合作是為了對抗中國的威權主義擴張，侯顯然就是因為不敢面對，所以乾脆用錯誤類比來混淆視聽，誤導國人。

卓冠廷強調，國際上包含美國、日本、韓國及菲律賓等國家，都知道是中國在破壞兩岸和平穩定，威脅區域和平，侯友宜的說法，就是把被害者當成加害者，顛倒是非，而國民黨在這段時間裡，更是不斷的販賣戰爭恐懼，卻又把民進黨的備戰說成是挑釁，不僅讓所有台灣人民無法接受，更是對堅守崗位、守護家園的國軍弟兄姊妹的傷害，破壞團結士氣。

卓冠廷說，台灣位處民主防線的最前緣，民進黨政府除了強化台灣的自我防禦，也持續加深和理念相同的民主國家合作，堅守台灣民主自由的生活方式，受到國際的肯定，在面對中國的文攻武嚇，台灣理當更加團結，展現守護家園的決心。

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