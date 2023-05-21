民進黨：侯友宜勿把市府當競總　發言人幫回應「公器私用」

▲國民黨總統參選人侯友宜遭質疑「公器私用」。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨21日持續「強襲」甫獲得國民黨提名的新北市長侯友宜。民進黨發言人、立委林楚茵直指，侯派新北市府發言人幫忙回應打選戰，新北市政府變侯的總部、公器私用。另一位民進黨發言人張志豪也比較蔡政府和馬政府施政表現，批評侯友宜強迫新北市府公務員行政不中立，提醒不要濫用市府的資源拿去宣傳和造勢，也不要將救命的二備金拿來當造勢宣傳活動費。

侯友宜昨天晚間參加董事長開講新北站，強調台灣面臨陷入危機存亡的時刻，說的就是分裂的台灣，並在談到228事件時暗諷民進黨稱，政黨、政客刻意在傷口上灑鹽，每到選舉利用此議題當工具增加選票，讓社會退步。

對此，林楚茵也反擊侯友宜與新北市政府，她表示，侯友宜現在該思考的不是國會，而是要不要先到議會跟市民道歉「他要落跑了」，回應講一堆，就是不敢正面回應繼續空話連篇，還敢派新北市府的發言人幫侯候選人回應打選戰，新北市政府變侯的總部，「侯侯做代誌」成公器私用。

另外，張志豪也批評，與其聽侯友宜在直播節目通篇空話、練肖話，台上來賓極盡造謠抹黑攻擊，製造對立仇恨，請問國民黨這些年為台灣努力了什麼？侯友宜面對民眾問能源配比，依舊空話的時候，請問可以信任他什麼？還有國民黨主席朱立倫配合侯友宜黃袍加身，都可以黑箱再次欺騙鴻海集團創辦人郭台銘之際，這樣的政黨可以信任？還有侯友宜只會嘴巴說反黑金復辟，但他過去拉過多少位黑金人士的手，這種人可以相信他嗎？

張志豪細數，大家不如明辨是非，仔細看看這個列表就能清楚知道民主進步黨主政的台灣和7年前中國國民黨留下的爛攤子已經完全不同，沒有比較沒有傷害，數字會說話，7年政績看得見。他貼出表格顯示，蔡政府相較馬政府調升基本工資、基本時薪、育兒津貼、托育補助，以及幼兒照顧、長照津貼、長照服務、公共建設的預算，人均GDP從2萬3091美元成長到3萬2811美元，外交政策從「九二共識」變化到「國際挺台灣」，更完成年金改革、正在建造潛艦國造等任務，任內舉債金額從1萬7344億元下降至3010億元。

張志豪喊話，奉勸侯友宜在還沒有辭市長前，盡自己的職責，因為還有很多市政的爭議及問題，請務必到議會進行專案報告，直接面對民意監督，不要整天裝形象說空話，荒廢市政、傲慢擺爛，甚至把市府當作自己的競選總部，有夠離譜，市府內部已經有公務員表達不滿，因為市長要落跑選總統，導致公務員工作量及壓力爆增，而且18樓指令下來，明顯強迫他們必須行政不中立，令他們實在喘不過氣，「侯友宜，選總統是你自己的事，千萬不要為難公務員，還有更不要濫用市府的資源拿去宣傳和造勢」，另外也提醒二備金是救命錢，不要動歪腦筋，偷偷拿來當作自己選總統造勢的宣傳活動費。