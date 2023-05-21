民進黨選戰主軸「打侯」？　他揭策略：僅凸顯賴清德優勢

▲民進黨主席、副總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，藍綠白對戰人選確定。對於民進黨參選人賴清德未來是否將主攻國民黨參選人侯友宜，賴清德競選團隊發言人陳世凱說，團隊策略就是凸顯賴清德的優勢，不會特別攻擊誰。

民進黨總統參選人賴清德競選團隊20日宣布，前台中市議員陳世凱擔任發言人一職。陳世凱曾於2000年及2004年總統大選分別擔任民進黨台中青年軍秘書長、民進黨中區青年競選總部執行長。曾任立委蔡其昌國會辦公室主任、邱太三縣長競選總部副執行長，現任為民進黨第二十屆中常委。

▲前台中市議員陳世凱擔任賴清德團隊發言人。（圖／賴清德競選辦公室提供）

陳世凱陪同賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽」決賽時受訪，有關團隊的選戰策略，就是凸顯賴清德比別人更適合當總統，總統蔡英文也有提到，台灣未來領導人必須要有國際觀、處理兩岸問題的能力等，而競選團隊隊將會持續強賴清德所擁有的這些特質。

至於賴清德能否吸引到年輕票源，陳世凱回應，要吸引年輕人選票，最重要的是幫他們解決問題、看到未來，蔡英文有提到賴清德吸引年輕人的特質，之後會把這些展現出來。

蔡英文20日舉行執政七周年記者會，提出台灣未來領導人應具備4大特質，包括：維持對外政策的穩定、在外交場域有溝通能力、可以跟國際共享價值，以及有強烈自我防衛的意志，讓台灣有足夠防衛自己的能力，最後是要有能力組織跟領導專業的國安團隊。

蔡英文說，賴清德歷練地方到中央好幾個重要職務，過去幾年在國安團隊，都有相當經驗，剛剛講領導人特質，她認為賴清德具備相當程度的條件。