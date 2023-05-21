行人死亡事故年逾300件　鄭文燦：下周通過「行人優先」交安綱領

▲行政院將提交通安全綱領，盼洗刷「行人地獄」惡名。（資料照／記者許權毅攝）

記者呂晏慈／台北報導

為洗刷「行人地獄」惡名，行政院長陳建仁責成政務委員吳澤成督導道安業務，行政院22日將再邀集內政部與交通部討論「道安行動綱領」草案後，報周四行政院會討論。行政院副院長鄭文燦21日受訪表示，每年行人交通死亡的事故還超過300多件，行政院會下周預計通過「行人優先」的交通安全綱領，盼洗刷「行人地獄」惡名。

陳建仁內閣以「治安、道安、資安」3安做為施政重點，其中在道安方面，行政院會25日預計通過「道安行動綱領」，此外，內政部營建署也提出「永續提升人車安全計畫」，計畫7年投入400多億元，將人行道由「線」的改善擴增到「面」，仍待行政院核定。

鄭文燦今天上午出席「拍下勝利種下樹木」3年計畫植樹活動時受訪說，行政院會下周預計通過「行人優先」的交通安全綱領，包括兒童的行的安全、道路品質及人行環境都有提列計劃。

鄭文燦表示，目前台灣在行人路權的確需要大幅提高，從道路的設計、路口的安全，包括交通安全教育、建立手段都必須要同時加強，希望指標能夠大幅改善，特別是每年行人交通死亡的事故還超過300多件，要特別保護包括兒童、長者。

鄭文燦說明，這次檢討是全面性的，希望能夠逐步從交通工程，到交通的科技執法，到交通安全的教育全方位推動，希望能夠逐漸把指標改善，洗刷行人地域的惡名。