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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就要見侯友宜！19歲學生急訂機票　送親手寫「祝高票當選」春聯

▲▼高中生送侯友宜春聯 。（圖／記者崔至雲攝）

▲澎湖學生送侯友宜春聯 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（20）日參加《董事長開講》新北站，活動中開放現場民眾提問，其中一名今年19歲的青年表示，昨晚看到今天這場活動，馬上訂機票從澎湖飛過來，就希望可以跟侯合照。侯友宜聽聞後馬上從台上下台與他合照，該青年也送上自己寫的「祝高票當選」春聯。

侯友宜今晚參加在新北舉辦的《董事長開講》粉絲見面會，出席的人士包括吳子嘉、謝龍介、馬千惠、徐巧芯、錢怡君等人。

活動最後開放提問時，一名陳同學表示，自己父親也是警察，因此看到侯友宜特別有親切感，昨晚看到董事長開講活動決定來報名，馬上從澎湖訂了機票飛過來，「我看到侯市長的真誠、希望、善良，希望可以跟市長合照」。

侯友宜聽聞馬上從台上走下台與他合照，該學生更送上自己親手寫的「祝高票當選」紅春聯，最後侯也與他擁抱合影，該生也特別表示，「自己明年就有投票權了！」台下民眾也高聲歡呼。

另外也有現場民眾問到，「想請市長用一句話，讓我們願意投你」。侯友宜先說，「用我的生命顧台灣的安全」，隨後他說，他也希望大家幫他準備一句話，讓大家可以投他。

也有民眾問到，對於核電廠的啟用，有何看法？侯友宜說，現在核電廠一間一間關起來，政府所說的「2025非核家園」、綠電配比達20%，確定做不到，既然做不到，就應該說清楚。所以要用什麼電，其實很多元，只要是乾淨的能源都可以用，這是大方向，「我會調整好能源的配比，讓台灣有一個好的環境」。

另，有線上民眾問到，「你拿得到中間選票嗎？」侯友宜回，他會努力的爭取每張選票，最重要就是要台灣團結，這是共同目標，不要分你我、不要分政黨，大家團結起來認同，票就拿到，要特別加油。

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